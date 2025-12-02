"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа

Президент України Володимир Зеленський повідомив під час візиту до Ірландії, що отримав детальну доповідь української делегації після всіх мирних переговорів у США, де були й обговорення за участю розвідок, - про основні акценти американської сторони і доручив продовжити "максимально конструктивну роботу з командою Президента Трампа, а також з європейськими партнерами", пише УНН.

Детальна доповідь української делегації після всіх зустрічей у Сполучених Штатах. Особисто обговорили речі, які не можуть звучати телефоном. Рустем Умєров та учасники перемовин у Флориді доповіли про основні акценти американської сторони в діалозі. Робота велася на основі Женевського документа, і цей документ був доопрацьований - написав Зеленський у соцмережах.

Він висловив вдячність учаснику делегації Андрію Гнатову "за дуже змістовний бриф американських партнерів по реальній ситуації на фронті".

"За участі розвідок відбулось обговорення з американською стороною перспективи реалізації тих чи інших кроків на фронті та проблематики гарантування безпеки від російських ударів і зривів домовленостей у випадку припинення вогню", - вказав Зеленський.

З його слів, українські дипломати "активно працюють з усіма партнерами, щоб європейські країни та інші учасники Коаліції охочих були змістовно залучені до напрацювання рішень". "Я поінформував команду про розмови з європейськими лідерами й Стівом Віткоффом, які відбулися напередодні в Парижі. Фіксуємо, що росіяни вже почали нові дезінформаційні кампанії з огляду на підготовку їхніх зустрічей з американською стороною", - зазначив Президент.

Доручив продовжити нашу максимально конструктивну роботу з командою Президента Трампа, а також з європейськими партнерами. Українська розвідка передаватиме партнерам наявну в нас інформацію про справжні наміри росії та її намагання використати дипломатичну роботу як прикриття для послаблення санкцій і блокування важливих колективних європейських рішень - наголосив Зеленський.

Президент вказав: "Україна сприймає всю дипломатичну роботу абсолютно серйозно: ми зацікавлені в справжньому мирі та в гарантованій безпеці". "Саме таку зацікавленість треба витиснути з російської сторони, і це завдання може бути реалізоване тільки спільно з нашими партнерами. Секретар РНБО України буде на постійному контакті з Америкою для визначення графіка подальших зустрічей", - повідомив Зеленський.

