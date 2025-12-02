"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время визита в Ирландию, что получил подробный доклад украинской делегации после всех мирных переговоров в США, где были и обсуждения с участием разведок, - об основных акцентах американской стороны и поручил продолжить "максимально конструктивную работу с командой Президента Трампа, а также с европейскими партнерами", пишет УНН.

Подробный доклад украинской делегации после всех встреч в Соединенных Штатах. Лично обсудили вещи, которые не могут звучать по телефону. Рустем Умеров и участники переговоров во Флориде доложили об основных акцентах американской стороны в диалоге. Работа велась на основе Женевского документа, и этот документ был доработан - написал Зеленский в соцсетях.

Он выразил благодарность участнику делегации Андрею Гнатову "за очень содержательный бриф американских партнеров по реальной ситуации на фронте".

"При участии разведок состоялось обсуждение с американской стороной перспективы реализации тех или иных шагов на фронте и проблематики обеспечения безопасности от российских ударов и срывов договоренностей в случае прекращения огня", - указал Зеленский.

По его словам, украинские дипломаты "активно работают со всеми партнерами, чтобы европейские страны и другие участники Коалиции желающих были содержательно вовлечены в выработку решений". "Я проинформировал команду о разговорах с европейскими лидерами и Стивом Виткоффом, которые состоялись накануне в Париже. Фиксируем, что россияне уже начали новые дезинформационные кампании ввиду подготовки их встреч с американской стороной", - отметил Президент.

Поручил продолжить нашу максимально конструктивную работу с командой Президента Трампа, а также с европейскими партнерами. Украинская разведка будет передавать партнерам имеющуюся у нас информацию о настоящих намерениях России и ее попытках использовать дипломатическую работу как прикрытие для ослабления санкций и блокирования важных коллективных европейских решений - подчеркнул Зеленский.

Президент указал: "Украина воспринимает всю дипломатическую работу абсолютно серьезно: мы заинтересованы в настоящем мире и в гарантированной безопасности". "Именно такую заинтересованность надо выдавить из российской стороны, и эта задача может быть реализована только совместно с нашими партнерами. Секретарь СНБО Украины будет на постоянном контакте с Америкой для определения графика дальнейших встреч", - сообщил Зеленский.

