10:36 • 846 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 2188 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
06:00 • 33678 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 40776 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 53981 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 46101 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 42819 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 34160 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 28833 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 24868 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа

Киев • УНН

 • 868 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский получил подробный доклад украинской делегации после мирных переговоров в США, где обсуждались акценты американской стороны. Он поручил продолжить конструктивную работу с командой Президента Трампа и европейскими партнерами.

"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время визита в Ирландию, что получил подробный доклад украинской делегации после всех мирных переговоров в США, где были и обсуждения с участием разведок, - об основных акцентах американской стороны и поручил продолжить "максимально конструктивную работу с командой Президента Трампа, а также с европейскими партнерами", пишет УНН.

Подробный доклад украинской делегации после всех встреч в Соединенных Штатах. Лично обсудили вещи, которые не могут звучать по телефону. Рустем Умеров и участники переговоров во Флориде доложили об основных акцентах американской стороны в диалоге. Работа велась на основе Женевского документа, и этот документ был доработан

- написал Зеленский в соцсетях.

Он выразил благодарность участнику делегации Андрею Гнатову "за очень содержательный бриф американских партнеров по реальной ситуации на фронте".

"При участии разведок состоялось обсуждение с американской стороной перспективы реализации тех или иных шагов на фронте и проблематики обеспечения безопасности от российских ударов и срывов договоренностей в случае прекращения огня", - указал Зеленский.

По его словам, украинские дипломаты "активно работают со всеми партнерами, чтобы европейские страны и другие участники Коалиции желающих были содержательно вовлечены в выработку решений". "Я проинформировал команду о разговорах с европейскими лидерами и Стивом Виткоффом, которые состоялись накануне в Париже. Фиксируем, что россияне уже начали новые дезинформационные кампании ввиду подготовки их встреч с американской стороной", - отметил Президент.

Поручил продолжить нашу максимально конструктивную работу с командой Президента Трампа, а также с европейскими партнерами. Украинская разведка будет передавать партнерам имеющуюся у нас информацию о настоящих намерениях России и ее попытках использовать дипломатическую работу как прикрытие для ослабления санкций и блокирования важных коллективных европейских решений

- подчеркнул Зеленский.

Президент указал: "Украина воспринимает всю дипломатическую работу абсолютно серьезно: мы заинтересованы в настоящем мире и в гарантированной безопасности". "Именно такую заинтересованность надо выдавить из российской стороны, и эта задача может быть реализована только совместно с нашими партнерами. Секретарь СНБО Украины будет на постоянном контакте с Америкой для определения графика дальнейших встреч", - сообщил Зеленский.

Удалось достичь значительного прогресса: Умеров отчитался Зеленскому о переговорах во Флориде

Юлия Шрамко

