Удалось достичь значительного прогресса: Умеров отчитался Зеленскому о переговорах во Флориде
Киев • УНН
Секретарь СНБО Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию во время переговоров в США, доложил Президенту Зеленскому о промежуточных итогах переговоров во Флориде. Достигнут значительный прогресс, но некоторые вопросы требуют доработки.
Подробности
По словам секретаря СНБО, два дня интенсивных встреч позволили достичь значительного прогресса, хотя ряд вопросов требует дальнейшей доработки.
Имел телефонный разговор с Президентом Украины по итогам работы украинской делегации во Флориде. За два очень продуктивных дня в США провели много часов встреч и переговоров. Нам удалось достичь значительного прогресса, хотя отдельные вопросы требуют дальнейшей доработки. Благодарны американской стороне за конструктив и партнерский подход. Договорились поддерживать постоянный и тесный контакт в продолжении этого процесса
Он также подчеркнул, что в ближайшее время украинская делегация представит подготовленный полный доклад Президенту лично во время встречи в Европе, которая запланирована на завтра в Ирландии.
