Удалось достичь значительного прогресса: Умеров отчитался Зеленскому о переговорах во Флориде

Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил о промежуточных итогах переговоров с американской стороной во Флориде по мирному урегулированию войны в Украине. О результатах Умеров доложил Президенту Владимиру Зеленскому, пишет УНН.

По словам секретаря СНБО, два дня интенсивных встреч позволили достичь значительного прогресса, хотя ряд вопросов требует дальнейшей доработки.

Имел телефонный разговор с Президентом Украины по итогам работы украинской делегации во Флориде. За два очень продуктивных дня в США провели много часов встреч и переговоров. Нам удалось достичь значительного прогресса, хотя отдельные вопросы требуют дальнейшей доработки. Благодарны американской стороне за конструктив и партнерский подход. Договорились поддерживать постоянный и тесный контакт в продолжении этого процесса