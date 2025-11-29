$42.190.00
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - Зеленский
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноября
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - Зеленский

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Украинская делегация прибудет в США 29 ноября для продолжения диалога по завершению войны, имея четкие директивы. Президент Зеленский также сообщил об обстреле Украины 29 ноября, где было сбито 19 ракет и почти 560 беспилотников.

Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - Зеленский

В субботу вечером 29 ноября (по американскому времени) украинская делегация уже должна быть в Соединенных Штатах Америки - будет продолжен диалог на основе пунктов из Женевы. Об этом в вечернем обращении к украинцам заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

Американская сторона проявляет конструктив, и вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну. Украинская делегация имеет необходимые директивы, и я ожидаю от ребят работу согласно четким украинским приоритетам

- говорится в заявлении.

Также Зеленский упомянул об обстреле Украины 29 ноября. Он отметил, что Россия не меняет тактику и пытается нанести Украине именно такую боль перед зимой.

19 ракет удалось сбить, среди них баллистика. Подавлено также почти 560 беспилотников, среди которых около 300 "шахедов". К сожалению, не все было сбито

- добавил президент.

Напомним

Спасатели ГСЧС завершили работы по разбору конструкций и ликвидации последствий российских ударов 29 ноября в Киеве. В результате вражеской атаки пострадало 37 человек, двое погибли.

Также УНН сообщал, что специальный представитель президента США Стив Виткофф предложил Украине 10-летнее освобождение от тарифов США вместо ракет Tomahawk. По его мнению, ракеты не дадут значительного эффекта в войне с рф, а освобождение от тарифов поможет оживить украинскую экономику.

Евгений Устименко

