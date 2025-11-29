Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - Зеленский
Киев • УНН
Украинская делегация прибудет в США 29 ноября для продолжения диалога по завершению войны, имея четкие директивы. Президент Зеленский также сообщил об обстреле Украины 29 ноября, где было сбито 19 ракет и почти 560 беспилотников.
В субботу вечером 29 ноября (по американскому времени) украинская делегация уже должна быть в Соединенных Штатах Америки - будет продолжен диалог на основе пунктов из Женевы. Об этом в вечернем обращении к украинцам заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Подробности
Американская сторона проявляет конструктив, и вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну. Украинская делегация имеет необходимые директивы, и я ожидаю от ребят работу согласно четким украинским приоритетам
Также Зеленский упомянул об обстреле Украины 29 ноября. Он отметил, что Россия не меняет тактику и пытается нанести Украине именно такую боль перед зимой.
19 ракет удалось сбить, среди них баллистика. Подавлено также почти 560 беспилотников, среди которых около 300 "шахедов". К сожалению, не все было сбито
Напомним
Спасатели ГСЧС завершили работы по разбору конструкций и ликвидации последствий российских ударов 29 ноября в Киеве. В результате вражеской атаки пострадало 37 человек, двое погибли.
Также УНН сообщал, что специальный представитель президента США Стив Виткофф предложил Украине 10-летнее освобождение от тарифов США вместо ракет Tomahawk. По его мнению, ракеты не дадут значительного эффекта в войне с рф, а освобождение от тарифов поможет оживить украинскую экономику.