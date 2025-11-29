Уже 37 постраждалих у Києві внаслідок нічної атаки рф

$42.190.00
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
07:54 • 8356 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 20428 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 32207 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 33361 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 37139 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 51504 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 29639 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 22348 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 48004 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
Популярнi новини
Єрмак був "у нестямі", дізнавшись про рішення Зеленського його звільнити - The Economist 29 листопада, 01:02 • 7054 перегляди
У Києві підтверджено загибель людини внаслідок атаки рф29 листопада, 01:37 • 14164 перегляди
Кількість постраждалих у Києві зросла до 11: в ДСНС показали наслідкиPhoto29 листопада, 03:02 • 16958 перегляди
В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К05:03 • 5942 перегляди
Західна частина Києва залишилася без світла під час комбінованої атаки - Кличко05:30 • 13882 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 51506 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 39534 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 48006 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 46287 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 51604 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 30156 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 48024 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 67821 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 99823 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 114485 перегляди
Уже 37 постраждалих у Києві внаслідок нічної атаки рф

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Київ 29 листопада постраждало 37 людей, двоє загинули. Наразі 15 постраждалих перебувають у стаціонарах.

Уже 37 постраждалих у Києві внаслідок нічної атаки рф

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на 29 листопада постраждало 37 людей, двоє загинуло. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

"37 людей постраждали в Києві. В стаціонарах наразі перебувають 15 постраждалих. Двоє людей загинули", - повідомив Кличко.

Як зазначив голова МВС Ігор Клименко, "усі пожежі, які виникли в Києві внаслідок російського обстрілу – ліквідовано".

З його слів, сьогодні під ворожим вогнем опинилися десятки локацій у столиці та області:

  • станом на зараз у Києві загинули 2 людини. Травмовано понад 30 осіб. Фахівці ДСНС врятували близько 40 людей;
    • на Київщині загинула 1 людина, більше десяти - поранено. Там зареєстровано понад 30 пошкоджених внаслідок обстрілу локацій в Обухівському, Фастівському, Бучанському, Броварському районах.

      "Зафіксовані також пошкодження об’єктів енергетики. Є аварійні вимкнення електропостачання в населених пунктах", - зазначив міністр.

      За його даними, розгорнуті мобільні Пункти Незламності, аби люди мали тепло й підтримку.

      "Поліція змушена обмежувати доступ до пошкоджених будинків - це питання безпеки. Щойно рятувальники визначать приміщення безпечними, мешканців допустять забрати речі", - вказав Клименко.

      Нагадаємо

      рф уночі атакувала енергетику у Києві та 5 областях, на ранок без світла понад пів мільйона споживачів у столиці, ще понад 100 тисяч - на Київщині та майже 8 тисяч - на Харківщині.

      рф у ніч на 29 листопада випустила по Україні 36 ракет, у тому числі 5 "Кинджалів", та 596 дронів, збито або придушено 19 ракет, у тому числі один "Кинджал" і 558 безпілотників.

      Павло Башинський

      Війна в УкраїніКиїв
