Уже 37 постраждалих у Києві внаслідок нічної атаки рф

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на 29 листопада постраждало 37 людей, двоє загинуло. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

"37 людей постраждали в Києві. В стаціонарах наразі перебувають 15 постраждалих. Двоє людей загинули", - повідомив Кличко.

Як зазначив голова МВС Ігор Клименко, "усі пожежі, які виникли в Києві внаслідок російського обстрілу – ліквідовано".

З його слів, сьогодні під ворожим вогнем опинилися десятки локацій у столиці та області:

станом на зараз у Києві загинули 2 людини. Травмовано понад 30 осіб. Фахівці ДСНС врятували близько 40 людей;

на Київщині загинула 1 людина, більше десяти - поранено. Там зареєстровано понад 30 пошкоджених внаслідок обстрілу локацій в Обухівському, Фастівському, Бучанському, Броварському районах.

"Зафіксовані також пошкодження об’єктів енергетики. Є аварійні вимкнення електропостачання в населених пунктах", - зазначив міністр.

За його даними, розгорнуті мобільні Пункти Незламності, аби люди мали тепло й підтримку.

"Поліція змушена обмежувати доступ до пошкоджених будинків - це питання безпеки. Щойно рятувальники визначать приміщення безпечними, мешканців допустять забрати речі", - вказав Клименко.

Нагадаємо

рф уночі атакувала енергетику у Києві та 5 областях, на ранок без світла понад пів мільйона споживачів у столиці, ще понад 100 тисяч - на Київщині та майже 8 тисяч - на Харківщині.

рф у ніч на 29 листопада випустила по Україні 36 ракет, у тому числі 5 "Кинджалів", та 596 дронів, збито або придушено 19 ракет, у тому числі один "Кинджал" і 558 безпілотників.