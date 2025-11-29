Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"

рф у ніч на 29 листопада випустила по Україні 36 ракет, у тому числі 5 "Кинджалів", та 596 дронів, збито або придушено 19 ракет, у тому числі один "Кинджал" і 558 безпілотників, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 29 листопада (з 18:00 28 листопада) ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

"Основний напрямок удару – Київщина", - ідеться у повідомленні.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 632 засобів повітряного нападу – 36 ракет та 596 БпЛА різних типів:

596 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 350 із них – «шахеди»);

5 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (район пуску: Рязанська обл. – рф);

23 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К (райони пусків: Ростовська обл. – рф);

4 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пуску: Брянська, Ростовська обл. – рф).

- 4 керованих авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків: Курська обл. – рф).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей: 558 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів); 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; 12 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К; 4 балістичні ракети Іскандер-М; 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 - повідомили в ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання ракет та 35 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 17 локаціях", - сказано у повідомленні.

Зеленський після атаки росії 36 ракетами та майже 600 дронами надіслав меседж про заморожені активи рф і кроки для завершення війни