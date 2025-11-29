$42.190.00
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
07:54 • 3920 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 18570 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 30246 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 31838 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 36269 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 49820 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 29402 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 22178 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 46937 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"

Київ • УНН

 • 134 перегляди

В ніч на 29 листопада рф атакувала Україну 36 ракетами та 596 дронами, основний удар припав на Київщину. ППО збила 19 ракет, включаючи один "Кинджал", та 558 безпілотників.

Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"

рф у ніч на 29 листопада випустила по Україні 36 ракет, у тому числі 5 "Кинджалів", та 596 дронів, збито або придушено 19 ракет, у тому числі один "Кинджал" і 558 безпілотників, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 29 листопада (з 18:00 28 листопада) ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

"Основний напрямок удару – Київщина", - ідеться у повідомленні.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 632 засобів повітряного нападу – 36 ракет та 596 БпЛА різних типів:

  • 596 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 350 із них – «шахеди»);
    • 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (район пуску: Рязанська обл. – рф);
      • 23 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К (райони пусків: Ростовська обл. – рф);
        • 4 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пуску: Брянська, Ростовська обл. – рф).

          - 4 керованих авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків: Курська обл. – рф).

          Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

          За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей: 558 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів); 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; 12 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К; 4 балістичні ракети Іскандер-М; 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69

          - повідомили в ПС ЗСУ у соцмережах.

          "Зафіксовано влучання ракет та 35 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 17 локаціях", - сказано у повідомленні.

          Зеленський після атаки росії 36 ракетами та майже 600 дронами надіслав меседж про заморожені активи рф і кроки для завершення війни29.11.25, 10:36 • 620 переглядiв

          Юлія Шрамко

