ru
08:59
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"

Киев • УНН

 • 1748 просмотра

В ночь на 29 ноября рф атаковала Украину 36 ракетами и 596 дронами, основной удар пришелся на Киевскую область. ПВО сбила 19 ракет, включая один "Кинжал", и 558 беспилотников.

Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"

рф в ночь на 29 ноября выпустила по Украине 36 ракет, в том числе 5 "Кинжалов", и 596 дронов, сбито или подавлено 19 ракет, в том числе один "Кинжал" и 558 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 29 ноября (с 18:00 28 ноября) враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

"Основное направление удара – Киевщина", - говорится в сообщении.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 632 средств воздушного нападения – 36 ракет и 596 БпЛА различных типов:

  • 596 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым (около 350 из них – «шахеды»);
    • 5 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал» (район пуска: Рязанская обл. – рф);
      • 23 крылатых ракет Х-101/Искандер-К (районы пусков: Ростовская обл. – рф);
        • 4 баллистических ракет «Искандер-М» (район пуска: Брянская, Ростовская обл. – рф);
          • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (районы пусков: Курская обл. – рф).

            Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

            По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 577 воздушных целей: 558 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов); 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал"; 12 крылатых ракет Х-101/Искандер-К; 4 баллистические ракеты Искандер-М; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69

            - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

            "Зафиксированы попадания ракет и 35 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 17 локациях", - сказано в сообщении.

            Юлия Шрамко

