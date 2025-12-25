$42.150.05
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
25 декабря, 10:58
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
25 декабря, 09:42
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый год
25 декабря, 09:37
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбурге
25 декабря, 09:14
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
24 декабря, 15:03
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
25 декабря, 10:58
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 15:03
В России осудили антивоенного активиста и критика Путина - СМИ

Суд в РФ признал Сергея Удальцова, лидера движения "Левый фронт", виновным в оправдании терроризма и приговорил его к шести годам лишения свободы. Удальцов отверг обвинения, назвав их сфабрикованными, и объявил голодовку.

российский суд признал антивоенного активиста и критика президента владимира путина Сергея Удальцова виновным в оправдании терроризма и приговорил его к шести годам лишения свободы. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

В четверг российский суд признал антивоенного активиста и критика президента владимира путина виновным в оправдании терроризма и приговорил его к шести годам лишения свободы. Сергей Удальцов, лидер движения "Левый фронт", выступающего против путина и связанного с Коммунистической партией, был арестован в прошлом году

Обвинения против Удальцова связаны со статьей, которую он опубликовал в интернете в поддержку другой группы российских активистов, обвиненных в создании террористической организации. Эти активисты были приговорены в начале этого месяца к срокам от 16 до 22 лет лишения свободы.

Удальцов отверг обвинения против себя, назвав их сфабрикованными. В четверг он назвал приговор "позорным" и заявил, что объявил голодовку. Согласно решению суда, активист будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Удальцов был известным оппозиционным деятелем во время массовых протестов 2011-12 годов в россии, вызванных сообщениями о массовых фальсификациях парламентских выборов. В феврале 2012 года он принял участие во встрече, которую тогдашний президент дмитрий медведев провел с различными оппозиционными деятелями

Как отмечает издание, российские власти усилили репрессии против инакомыслящих и свободы слова после того, как кремль ввел войска в Украину, безжалостно преследуя правозащитные организации, независимые СМИ, членов общественных организаций, активистов ЛГБТК+ и некоторые религиозные группы. Сотни людей были заключены, а тысячи других бежали из страны.

В декабре 2023 года московский суд приговорил Удальцова к 40 часам принудительных работ за нарушение процедур, связанных с организацией митинга, после того, как его задержали на Красной площади, где он пытался развернуть флаг с изображением советского диктатора Иосифа Сталина.

Удальцов ранее был заключен в 2014 году и приговорен к 4,5 годам по обвинению, связанному с его ролью в организации демонстрации 2012 года против путина, которая переросла в беспорядки. Он был освобожден в 2017 году.

Пятерых российских военных заочно приговорили к 10 годам лишения свободы за пытки четырех гражданских в городе Тростянец во время оккупации Сумской области. Оккупанты избивали задержанных, имитировали расстрел и удерживали их в нечеловеческих условиях.

Павел Башинский

