В России осудили антивоенного активиста и критика Путина - СМИ

российский суд признал антивоенного активиста и критика президента владимира путина Сергея Удальцова виновным в оправдании терроризма и приговорил его к шести годам лишения свободы. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

В четверг российский суд признал антивоенного активиста и критика президента владимира путина виновным в оправдании терроризма и приговорил его к шести годам лишения свободы. Сергей Удальцов, лидер движения "Левый фронт", выступающего против путина и связанного с Коммунистической партией, был арестован в прошлом году - пишет издание.

Обвинения против Удальцова связаны со статьей, которую он опубликовал в интернете в поддержку другой группы российских активистов, обвиненных в создании террористической организации. Эти активисты были приговорены в начале этого месяца к срокам от 16 до 22 лет лишения свободы.

Удальцов отверг обвинения против себя, назвав их сфабрикованными. В четверг он назвал приговор "позорным" и заявил, что объявил голодовку. Согласно решению суда, активист будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Удальцов был известным оппозиционным деятелем во время массовых протестов 2011-12 годов в россии, вызванных сообщениями о массовых фальсификациях парламентских выборов. В феврале 2012 года он принял участие во встрече, которую тогдашний президент дмитрий медведев провел с различными оппозиционными деятелями - добавляет издание.

Как отмечает издание, российские власти усилили репрессии против инакомыслящих и свободы слова после того, как кремль ввел войска в Украину, безжалостно преследуя правозащитные организации, независимые СМИ, членов общественных организаций, активистов ЛГБТК+ и некоторые религиозные группы. Сотни людей были заключены, а тысячи других бежали из страны.

В декабре 2023 года московский суд приговорил Удальцова к 40 часам принудительных работ за нарушение процедур, связанных с организацией митинга, после того, как его задержали на Красной площади, где он пытался развернуть флаг с изображением советского диктатора Иосифа Сталина.

Удальцов ранее был заключен в 2014 году и приговорен к 4,5 годам по обвинению, связанному с его ролью в организации демонстрации 2012 года против путина, которая переросла в беспорядки. Он был освобожден в 2017 году.

Напомним

