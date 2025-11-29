Зеленский после атаки России 36 ракетами и почти 600 дронами направил месседж о замороженных активах РФ и шагах для завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку РФ около 36 ракетами и почти 600 дронами, которая была нацелена на энергетику и гражданские объекты, указав, что известно о 3 погибших и десятках раненых, пишет УНН.

В Киеве и области на местах российских ударов работают наши экстренные службы. Около 36 ракет и почти 600 дронов выпустили россияне против обычной жизни. Главные цели атаки – энергетика и гражданские объекты, много повреждений и пожаров в жилых домах. По состоянию на сейчас известно о десятках раненых и трех погибших. Мои соболезнования родным и близким - написал Зеленский.

рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света

Президент подчеркнул: "Нужно работать, не теряя ни дня, чтобы было достаточно ракет для систем ПВО, чтобы было все необходимое для нашей защиты и для давления на Россию".