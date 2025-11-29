$42.190.00
РФ атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света

Киев • УНН

 • 602 просмотра

В результате массированного ракетно-дронового удара РФ по энергетической инфраструктуре Киева и пяти областей более 500 тысяч потребителей в столице, 100 тысяч в Киевской области и почти 8 тысяч в Харьковской области остались без света. Применяются графики почасовых отключений по всей Украине.

РФ атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света

РФ ночью атаковала энергетику в Киеве и 5 областях, на утро без света более полумиллиона потребителей в столице, еще более 100 тысяч - в Киевской области и почти 8 тысяч - в Харьковской области, графики отключений по всем регионам, сообщили в субботу в Минэнерго, пишет УНН.

В ночь с 28 на 29 ноября враг нанес массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры в городе Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. В результате атаки на утро обесточено более 500 тысяч потребителей в городе Киеве, более 100 000 - в Киевской области и почти 8000 тысяч в Харьковской области

- сообщили в Минэнерго.

Подробности

Как уточнили в НЭК "Укрэнерго", это уже седьмая за последние два месяца массированная ракетно-дроновая атака врага на объекты энергетической инфраструктуры.

Как указали в Минэнерго, аварийно-восстановительные работы уже осуществляются там, где это сейчас позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов.

"Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - отметили в Минэнерго.

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

Потребление

"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 29 ноября, по состоянию на 8:30, его уровень был на 2,1% выше, чем в это же время в прошлую субботу. Причина - применение меньшего объема вынужденных ограничений в большинстве регионов", - указали в Укрэнерго.

Вчера, 28 ноября, суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум предыдущих суток.

"Необходимость в экономном потреблении электроэнергии сегодня сохраняется. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы - после 22:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", - подчеркнули в Укрэнерго.

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономикаКиевКиевская область
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Сумская область
Харьковская область
Полтавская область
Министерство энергетики Украины
Черниговская область
Украина
Киев