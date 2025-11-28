Кто отвечает за графики отключений и их справедливость? В Укрэнерго ответили

В Укрэнерго ответили на самые распространенные вопросы - кто составляет графики отключений и кто должен контролировать справедливость распределения периодов обесточивания между разными очередями. Если коротко - ответственные облэнерго и Государственная инспекция энергетического надзора, передает УНН.

НЭК "Укрэнерго" как оператор объединенной энергосистемы Украины не отвечает за составление графиков и обесточивание отдельных домов, улиц или населенных пунктов. Наша роль как оператора ОЭС Украины заключается в определении того объема ограничений, который необходим энергосистеме в каждый конкретный момент времени. Например, при применении почасовых отключений именно "Укрэнерго" определяет, какое количество очередей в каждом регионе нужно обесточить. А вот какие именно это будут очереди и как общее время вынужденного обесточивания будет распределено между каждой из них – это уже решает оператор системы распределения (облэнерго)