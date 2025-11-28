$42.190.11
Кто отвечает за графики отключений и их справедливость? В Укрэнерго ответили

Киев • УНН

 • 900 просмотра

Укрэнерго объяснило, что не составляет графики отключений и не обесточивает потребителей, а лишь определяет объем ограничений. За составление графиков и распределение очередей отвечают облэнерго, а за справедливость – Госэнергонадзор.

Кто отвечает за графики отключений и их справедливость? В Укрэнерго ответили

В Укрэнерго ответили на самые распространенные вопросы - кто составляет графики отключений и кто должен контролировать справедливость распределения периодов обесточивания между разными очередями. Если коротко - ответственные облэнерго и Государственная инспекция энергетического надзора, передает УНН.

НЭК "Укрэнерго" как оператор объединенной энергосистемы Украины не отвечает за составление графиков и обесточивание отдельных домов, улиц или населенных пунктов. Наша роль как оператора ОЭС Украины заключается в определении того объема ограничений, который необходим энергосистеме в каждый конкретный момент времени. Например, при применении почасовых отключений именно "Укрэнерго" определяет, какое количество очередей в каждом регионе нужно обесточить. А вот какие именно это будут очереди и как общее время вынужденного обесточивания будет распределено между каждой из них – это уже решает оператор системы распределения (облэнерго)

- говорится в сообщении.

Поэтому Укрэнерго:

  • не отключает бытовых потребителей, поскольку мы не являемся для них поставщиком электроэнергии, отключения осуществляют облэнерго;
    • не составляет графиков отключений ни в одном из регионов;
      • не определяет, в какую очередь должен быть включен тот или иной адрес.

        Это все – функции облэнерго

        - подчеркнули в компании.

        Насколько справедливы графики отключений в каждом регионе – проверять должна Государственная инспекция энергетического надзора Украины, резюмировали в Укрэнерго.

        Продает ли Украина "свет" за границу в условиях массовых отключений? В Минэнерго ответили21.11.25, 14:29 • 3261 просмотр

        Антонина Туманова

