Кто отвечает за графики отключений и их справедливость? В Укрэнерго ответили
Киев • УНН
Укрэнерго объяснило, что не составляет графики отключений и не обесточивает потребителей, а лишь определяет объем ограничений. За составление графиков и распределение очередей отвечают облэнерго, а за справедливость – Госэнергонадзор.
В Укрэнерго ответили на самые распространенные вопросы - кто составляет графики отключений и кто должен контролировать справедливость распределения периодов обесточивания между разными очередями. Если коротко - ответственные облэнерго и Государственная инспекция энергетического надзора, передает УНН.
НЭК "Укрэнерго" как оператор объединенной энергосистемы Украины не отвечает за составление графиков и обесточивание отдельных домов, улиц или населенных пунктов. Наша роль как оператора ОЭС Украины заключается в определении того объема ограничений, который необходим энергосистеме в каждый конкретный момент времени. Например, при применении почасовых отключений именно "Укрэнерго" определяет, какое количество очередей в каждом регионе нужно обесточить. А вот какие именно это будут очереди и как общее время вынужденного обесточивания будет распределено между каждой из них – это уже решает оператор системы распределения (облэнерго)
Поэтому Укрэнерго:
- не отключает бытовых потребителей, поскольку мы не являемся для них поставщиком электроэнергии, отключения осуществляют облэнерго;
- не составляет графиков отключений ни в одном из регионов;
- не определяет, в какую очередь должен быть включен тот или иной адрес.
Это все – функции облэнерго
Насколько справедливы графики отключений в каждом регионе – проверять должна Государственная инспекция энергетического надзора Украины, резюмировали в Укрэнерго.
Продает ли Украина "свет" за границу в условиях массовых отключений? В Минэнерго ответили21.11.25, 14:29 • 3261 просмотр