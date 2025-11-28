Хто відповідає за графіки відключень та їх справедливість? В Укренерго відповіли

$42.190.11
Ексклюзив
13:56 • 5760 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 8506 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 7030 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 22389 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
09:41 • 17676 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 16755 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 29744 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 19118 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
28 листопада, 06:35 • 17322 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
28 листопада, 06:29 • 14952 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІPhoto28 листопада, 06:12 • 17322 перегляди
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo28 листопада, 07:16 • 17762 перегляди
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися28 листопада, 07:24 • 20617 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 28 листопада, 07:39 • 20060 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 19669 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:56 • 5750 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі12:04 • 12545 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto11:00 • 22381 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 19980 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 29739 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Мухаммед ібн Салман
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Сумська область
Донецька область
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 21503 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 38805 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 58998 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 91739 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 106754 перегляди
Хто відповідає за графіки відключень та їх справедливість? В Укренерго відповіли

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Укренерго пояснило, що не складає графіки відключень та не знеструмлює споживачів, а лише визначає обсяг обмежень. За складання графіків та розподіл черг відповідають обленерго, а за справедливість – Держенергонагляд.

Хто відповідає за графіки відключень та їх справедливість? В Укренерго відповіли

В Укренерго відповіли на найпоширеніші запитання - хто складає графіки відключень та хто має контролювати справедливість розподілу періодів знеструмлення між різними чергами. Якщо коротко - відповідальні обленерго та Державна інспекція енергетичного нагляду, передає УНН.

НЕК "Укренерго" як оператор об’єднаної енергосистеми України не відповідає за складання графіків та знеструмлення окремих будинків, вулиць чи населених пунктів. Наша роль як оператора ОЕС України полягає у визначенні того обсягу обмежень, який необхідний енергосистемі у кожен конкретний момент часу. Наприклад, під час застосування погодинних відключень саме "Укренерго" визначає, яку кількість черг у кожному регіоні треба знеструмити. А от які саме це будуть черги і як загальний час вимушеного знеструмлення буде розподілений між кожною із них – це вже вирішує оператор системи розподілу (обленерго) 

- йдеться у повідомленні.

Тож Укренерго:

  • не відключає побутових споживачів, оскільки ми не є для них постачальником електроенергії, відключення здійснюють обленерго;
    • не складає графіків відключень у жодному з регіонів;
      • не визначає, до якої черги має бути включена та чи інша адреса.

        Це все – функції обленерго 

        - наголосили в компанії.

        Наскільки справедливими є графіки відключень у кожному регіоні – перевіряти має Державна інспекція енергетичного нагляду України, резюмували в Укренерго.

        Чи продає Україна “світло” за кордон в умовах масових відключень? У Міненерго відповіли21.11.25, 14:29 • 3213 переглядiв

        Антоніна Туманова

        СуспільствоЕкономіка
        Графіки відключень електроенергії
        Енергетика
        Відключення світла
        Електроенергія
        Укренерго
        Україна