Хто відповідає за графіки відключень та їх справедливість? В Укренерго відповіли

В Укренерго відповіли на найпоширеніші запитання - хто складає графіки відключень та хто має контролювати справедливість розподілу періодів знеструмлення між різними чергами. Якщо коротко - відповідальні обленерго та Державна інспекція енергетичного нагляду, передає УНН.

НЕК "Укренерго" як оператор об’єднаної енергосистеми України не відповідає за складання графіків та знеструмлення окремих будинків, вулиць чи населених пунктів. Наша роль як оператора ОЕС України полягає у визначенні того обсягу обмежень, який необхідний енергосистемі у кожен конкретний момент часу. Наприклад, під час застосування погодинних відключень саме "Укренерго" визначає, яку кількість черг у кожному регіоні треба знеструмити. А от які саме це будуть черги і як загальний час вимушеного знеструмлення буде розподілений між кожною із них – це вже вирішує оператор системи розподілу (обленерго) - йдеться у повідомленні.

Тож Укренерго:

не відключає побутових споживачів, оскільки ми не є для них постачальником електроенергії, відключення здійснюють обленерго;

побутових споживачів, оскільки ми не є для них постачальником електроенергії, відключення здійснюють обленерго; не складає графіків відключень у жодному з регіонів;

графіків відключень у жодному з регіонів; не визначає, до якої черги має бути включена та чи інша адреса.

Це все – функції обленерго - наголосили в компанії.

Наскільки справедливими є графіки відключень у кожному регіоні – перевіряти має Державна інспекція енергетичного нагляду України, резюмували в Укренерго.

Чи продає Україна “світло” за кордон в умовах масових відключень? У Міненерго відповіли