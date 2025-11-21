Чи продає Україна “світло” за кордон в умовах масових відключень? У Міненерго відповіли
Київ • УНН
Міненерго спростувало експорт електроенергії Україною, пояснюючи, що виробництво повністю йде на внутрішнє споживання. Пошкодження ТЕС та ГЕС ворожими атаками знизили виробничі можливості, тому експорт не здійснюється.
У Міненерго відповіли на найпоширеніше за останні дні запитання, чи дійсно Україна зараз здійснює експорт електроенергії в європейські країни, а також детально роз'яснили - чому, передає УНН.
Якщо коротко: ні, це не правда (Україна не здійснює експорт електроенергії - ред.). Вироблена українськими АЕС, ГЕС, ТЕС та ТЕЦ електроенергія використовується виключно для забезпечення потреб внутрішнього споживання
У Міненерго також детально роз’яснили чому Україна зараз не здійснює експорт електроенергії.
Внаслідок масованих ракетно-дронових атак ворога в Україні пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції. Їхні можливості виробляти електроенергію значно знизились. А потреби споживачів залишились на тому ж рівні, що й до атак. Тому всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання - відповідно експорт електроенергії за межі України не здійснюється
Дані про відсутність продажу Україною електроенергії можна подивитись по кожній окремій країні, з якими наша держава межує:
У відомстві додали, що на сторінці НЕК "Укренерго" також можна побачити, що комерційний експорт української електроенергії до сусідніх держав зараз не здійснюється.
Українська енергосистема є частиною європейської енергомережі. Коли енергосистеми з'єднані між собою (так, як українська, молдовська, румунська, угорська, словацька і польська), між ними існують технічні перетоки. Дехто, помилково чи цілеспрямовано, плутає ці технічні перетоки з комерційним експортом, не розуміючи, як працює об’єднана енергосистема. Це природне явище, обумовлене законами фізики. Як правило, ці перетоки незначні. Але завжди погодинний баланс близький до нуля: скільки йде за кордон – стільки одразу ж повертається в Україну
Україна розширила можливості експорту електроенергії до ЄС: що змінилося01.05.25, 15:46 • 7217 переглядiв