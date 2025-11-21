Чи продає Україна “світло” за кордон в умовах масових відключень? У Міненерго відповіли

У Міненерго відповіли на найпоширеніше за останні дні запитання, чи дійсно Україна зараз здійснює експорт електроенергії в європейські країни, а також детально роз'яснили - чому, передає УНН.

У Міненерго також детально роз’яснили чому Україна зараз не здійснює експорт електроенергії.

Внаслідок масованих ракетно-дронових атак ворога в Україні пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції. Їхні можливості виробляти електроенергію значно знизились. А потреби споживачів залишились на тому ж рівні, що й до атак. Тому всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання - відповідно експорт електроенергії за межі України не здійснюється

Дані про відсутність продажу Україною електроенергії можна подивитись по кожній окремій країні, з якими наша держава межує:

У відомстві додали, що на сторінці НЕК "Укренерго" також можна побачити, що комерційний експорт української електроенергії до сусідніх держав зараз не здійснюється.

Українська енергосистема є частиною європейської енергомережі. Коли енергосистеми з'єднані між собою (так, як українська, молдовська, румунська, угорська, словацька і польська), між ними існують технічні перетоки. Дехто, помилково чи цілеспрямовано, плутає ці технічні перетоки з комерційним експортом, не розуміючи, як працює об’єднана енергосистема. Це природне явище, обумовлене законами фізики. Як правило, ці перетоки незначні. Але завжди погодинний баланс близький до нуля: скільки йде за кордон – стільки одразу ж повертається в Україну