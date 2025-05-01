Україна розширила можливості експорту електроенергії до ЄС: що змінилося
Київ • УНН
ENTSO-E дозволила Україні збільшити експорт електроенергії до ЄС до 650 МВт. Це допоможе балансувати енергосистему та збільшити прибутки від торгівлі.
Україні дозволили збільшити максимальну потужність експорту електроенергії до країн ЄС - з 550 МВт до 650 МВт. Це стало можливим завдяки рішенню ENTSO-E, що стане інструментом для балансування енергосистеми без обмежень генерації та збільшення прибутків, повідомили у НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.
Максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС відсьогодні збільшилась - і тепер становитиме 650 МВт, відповідно до рішення експертної групи ENTSO-E з розрахунків комерційних обмінів електроенергією
Наразі Україна, як вказали в компанії, "здійснює торгівлю електроенергією з усіма сусідніми європейськими країнами - Словаччиною, Румунією, Угорщиною, Польщею та Молдовою". "Традиційно, обсяги експорту навесні зростають, а імпорт - зменшується. Це зумовлено погодними факторами: споживання падає через потепління, а генерація зростає завдяки ефективній роботі сонячних і гідроелектростанцій", - зазначили в Укренерго.
"Розширення експортних можливостей України сприятиме підвищенню стійкості як безпосередньо української енергосистеми, так і всієї континентальної мережі ENTSO-E. Вдячні партнерам за рішення щодо збільшення максимальної потужності імпорту Україною електроенергії взимку та можливостей для експорту зараз. Це точно робить нас сильнішими", - зазначив т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт.
"Посилення інтеграції до європейської енергосистеми - один з наших ключових пріоритетів. Збільшення максимальної потужності експорту є позитивним для України - і в контексті додаткової можливості балансування енергосистеми без обмежень генерації, і як інструмент отримання додаткового прибутку від зовнішньої торгівлі та наповнення держбюджету", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Доповнення
Попереднє рішення про встановлення максимальної потужності експорту електроенергії з України та Молдови на рівні 550 МВт діяло з березня 2024 року.