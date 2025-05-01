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Украина расширила возможности экспорта электроэнергии в ЕС: что изменилось

Киев • УНН

 • 3042 просмотра

ENTSO-E разрешила Украине увеличить экспорт электроэнергии в ЕС до 650 МВт. Это поможет балансировать энергосистему и увеличить доходы от торговли.

Украина расширила возможности экспорта электроэнергии в ЕС: что изменилось

Украине разрешили увеличить максимальную мощность экспорта электроэнергии в страны ЕС - с 550 МВт до 650 МВт. Это стало возможным благодаря решению ENTSO-E, что станет инструментом для балансировки энергосистемы без ограничений генерации и увеличения прибылей, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.

Максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС с сегодняшнего дня увеличилась - и теперь составит 650 МВт, согласно решению экспертной группы ENTSO-E по расчетам коммерческих обменов электроэнергией

- сообщили в Укрэнерго.

Сейчас Украина, как указали в компании, "осуществляет торговлю электроэнергией со всеми соседними европейскими странами - Словакией, Румынией, Венгрией, Польшей и Молдовой". "Традиционно, объемы экспорта весной растут, а импорт - уменьшается. Это обусловлено погодными факторами: потребление падает из-за потепления, а генерация растет благодаря эффективной работе солнечных и гидроэлектростанций", - отметили в Укрэнерго.

"Расширение экспортных возможностей Украины будет способствовать повышению устойчивости как непосредственно украинской энергосистемы, так и всей континентальной сети ENTSO-E. Благодарны партнерам за решение об увеличении максимальной мощности импорта Украиной электроэнергии зимой и возможностей для экспорта сейчас. Это точно делает нас сильнее", - отметил в.и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт.

"Усиление интеграции в европейскую энергосистему - один из наших ключевых приоритетов. Увеличение максимальной мощности экспорта является позитивным для Украины - и в контексте дополнительной возможности балансировки энергосистемы без ограничений генерации, и как инструмент получения дополнительной прибыли от внешней торговли и наполнения госбюджета", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Дополнение

Предыдущее решение об установлении максимальной мощности экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы на уровне 550 МВт действовало с марта 2024 года.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
Укрэнерго
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