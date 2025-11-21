$42.150.06
13:06
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
12:55
План должен обеспечить достойный мир: Зеленский рассказал о договоренности с лидерами Франции, Британии и Германии
12:43
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
11:38
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
Продает ли Украина "свет" за границу в условиях массовых отключений? В Минэнерго ответили

Киев • УНН

 854 просмотра

Минэнерго опровергло экспорт электроэнергии Украиной, объясняя, что производство полностью идет на внутреннее потребление. Повреждения ТЭС и ГЭС вражескими атаками снизили производственные возможности, поэтому экспорт не осуществляется.

Продает ли Украина "свет" за границу в условиях массовых отключений? В Минэнерго ответили

В Минэнерго ответили на самый распространенный в последние дни вопрос, действительно ли Украина сейчас осуществляет экспорт электроэнергии в европейские страны, а также подробно разъяснили - почему, передает УНН.

Если коротко: нет, это неправда (Украина не осуществляет экспорт электроэнергии - ред.). Произведенная украинскими АЭС, ГЭС, ТЭС и ТЭЦ электроэнергия используется исключительно для обеспечения потребностей внутреннего потребления 

- подчеркнули в ведомстве.

 В Минэнерго также подробно разъяснили, почему Украина сейчас не осуществляет экспорт электроэнергии.

В результате массированных ракетно-дроновых атак врага в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Их возможности производить электроэнергию значительно снизились. А потребности потребителей остались на том же уровне, что и до атак. Поэтому все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления - соответственно экспорт электроэнергии за пределы Украины не осуществляется 

- говорится в сообщении.

Данные об отсутствии продажи Украиной электроэнергии можно посмотреть по каждой отдельной стране, с которыми наше государство граничит:

В ведомстве добавили, что на странице НЭК "Укрэнерго" также можно увидеть, что коммерческий экспорт украинской  электроэнергии в соседние государства сейчас не осуществляется.

Украинская энергосистема является частью европейской энергосети. Когда энергосистемы соединены между собой (так, как украинская, молдавская, румынская, венгерская, словацкая и польская), между ними существуют технические перетоки. Некоторые, ошибочно или целенаправленно, путают эти технические перетоки с коммерческим экспортом, не понимая, как работает объединенная энергосистема. Это естественное явление, обусловленное законами физики. Как правило, эти перетоки незначительны. Но всегда почасовой баланс близок к нулю: сколько уходит за границу – столько сразу же возвращается в Украину 

- говорится в сообщении.

Украина расширила возможности экспорта электроэнергии в ЕС: что изменилось01.05.25, 15:46

Антонина Туманова

