Продает ли Украина "свет" за границу в условиях массовых отключений? В Минэнерго ответили

В Минэнерго ответили на самый распространенный в последние дни вопрос, действительно ли Украина сейчас осуществляет экспорт электроэнергии в европейские страны, а также подробно разъяснили - почему, передает УНН.

В Минэнерго также подробно разъяснили, почему Украина сейчас не осуществляет экспорт электроэнергии.

В результате массированных ракетно-дроновых атак врага в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Их возможности производить электроэнергию значительно снизились. А потребности потребителей остались на том же уровне, что и до атак. Поэтому все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления - соответственно экспорт электроэнергии за пределы Украины не осуществляется

Данные об отсутствии продажи Украиной электроэнергии можно посмотреть по каждой отдельной стране, с которыми наше государство граничит:

В ведомстве добавили, что на странице НЭК "Укрэнерго" также можно увидеть, что коммерческий экспорт украинской электроэнергии в соседние государства сейчас не осуществляется.

Украинская энергосистема является частью европейской энергосети. Когда энергосистемы соединены между собой (так, как украинская, молдавская, румынская, венгерская, словацкая и польская), между ними существуют технические перетоки. Некоторые, ошибочно или целенаправленно, путают эти технические перетоки с коммерческим экспортом, не понимая, как работает объединенная энергосистема. Это естественное явление, обусловленное законами физики. Как правило, эти перетоки незначительны. Но всегда почасовой баланс близок к нулю: сколько уходит за границу – столько сразу же возвращается в Украину