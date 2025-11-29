$42.190.00
48.870.00
ukenru
07:54 • 3224 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 17926 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 29593 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 31252 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 35788 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 49142 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 29277 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 22118 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 46504 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 23380 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.9м/с
90%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Київ під комбінованою атакою рф: у столиці численні пожежі, пошкоджені багатоповерхівки28 листопада, 23:08 • 12297 перегляди
Кабмін звільнив Григоренко з посади першого заступника міністра культури28 листопада, 23:52 • 12642 перегляди
У Києві підтверджено загибель людини внаслідок атаки рф29 листопада, 01:37 • 12264 перегляди
Кількість постраждалих у Києві зросла до 11: в ДСНС показали наслідкиPhoto03:02 • 15013 перегляди
Західна частина Києва залишилася без світла під час комбінованої атаки - Кличко05:30 • 11873 перегляди
Публікації
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 49145 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 37914 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 46506 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 44883 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 50003 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Андрій Єрмак
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Гуляйполе
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 29474 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 47298 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 67109 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 99161 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 113858 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Економіст (журнал)
Facebook

рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла

Київ • УНН

 • 3236 перегляди

Внаслідок масованого ракетно-дронового удару РФ по енергетичній інфраструктурі Києва та п'яти областей понад 500 тисяч споживачів у столиці, 100 тисяч на Київщині та майже 8 тисяч на Харківщині залишилися без світла. Застосовуються графіки погодинних відключень по всій Україні.

рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла

рф уночі атакувала енергетику у Києві та 5 областях, на ранок без світла понад пів мільйона споживачів у столиці, ще понад 100 тисяч - на Київщині та майже 8 тисяч - на Харківщині, графіки відключень по всіх регіонах, повідомили у суботу у Міненерго, пише УНН.

У ніч з 28 на 29 листопада ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у місті Києві, понад 100 000 - у Київській області та майже 8000 тисяч на Харківщині

- повідомили в Міненерго.

Деталі

Як уточнили в НЕК "Укренерго", це вже сьома за останні два місяці масована ракетно-дронова атака ворога на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Як вказали в Міненерго, аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

"В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу", - зазначили у Міненерго.

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

Уже 27 постраждалих у Києві від атаки рф: показали нові кадри наслідків29.11.25, 09:50 • 984 перегляди

Споживання

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 29 листопада, станом на 8:30, його рівень був на 2,1% вищим, ніж в цей же час минулої суботи. Причина - застосування меншого обсягу вимушених обмежень у більшості регіонів", - вказали в Укренерго.

Вчора, 28 листопада, добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби.

"Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години - після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", - наголосили в Укренерго.

Хто відповідає за графіки відключень та їх справедливість? В Укренерго відповіли28.11.25, 16:40 • 10144 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономікаКиївКиївська область
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Сумська область
Харківська область
Полтавська область
Міністерство енергетики України
Чернігівська область
Україна
Київ