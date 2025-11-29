рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла

рф уночі атакувала енергетику у Києві та 5 областях, на ранок без світла понад пів мільйона споживачів у столиці, ще понад 100 тисяч - на Київщині та майже 8 тисяч - на Харківщині, графіки відключень по всіх регіонах, повідомили у суботу у Міненерго, пише УНН.

У ніч з 28 на 29 листопада ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у місті Києві, понад 100 000 - у Київській області та майже 8000 тисяч на Харківщині - повідомили в Міненерго.

Деталі

Як уточнили в НЕК "Укренерго", це вже сьома за останні два місяці масована ракетно-дронова атака ворога на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Як вказали в Міненерго, аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

"В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу", - зазначили у Міненерго.

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

Споживання

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 29 листопада, станом на 8:30, його рівень був на 2,1% вищим, ніж в цей же час минулої суботи. Причина - застосування меншого обсягу вимушених обмежень у більшості регіонів", - вказали в Укренерго.

Вчора, 28 листопада, добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби.

"Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години - після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", - наголосили в Укренерго.

