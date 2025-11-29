Уже 27 постраждалих у Києві від атаки рф: показали нові кадри наслідків

Кількість постраждалих внаслідок масованої комбінованої атаки рф на Київ у ніч на 29 листопада зросла до 27, двоє людей загинули, повідомив у суботу мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

27 постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на столицю. 17 із них, в тому числі, одну дитину медики госпіталізували. Двоє людей загинули. - повідомив Кличко.

ДСНС показала нові кадри наслідків.

За даними ДСНС, є наслідки у 7 районах:

Шевченківський район: пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. Горіли квартири на рівні 4-5 поверхів. Пожежу ліквідовано. На місці медики надали допомогу одній особі;

Соломʼянський район: уламки впали на 25-поверховий житловий будинок, що призвело до загоряння зовнішнього утеплювача та часткового руйнування фасаду з 1 по 3 поверх. Пошкоджено припарковані автомобілі. Пожежу ліквідовано. Медики надали допомогу двом людям на місці. За ще однією адресою уламки впали на 17-поверховий житловий будинок - без подальшого загоряння. Також зафіксовано влучання у гараж біля житлового будинку в приватному секторі. Виникло займання, ліквідація триває;

Святошинський район: влучання у під’їзд 3-поверхового житлового будинку. Сталося займання на 2 поверсі, рятувальники врятували дитину. Ще одна людина звернулась до медиків. З-під уламків було деблоковано тіло загиблого. Пожежу ліквідовано, триває розбір завалів. Ще за однією адресою сталося влучання в двоповерховий приватний будинок. Пожежу локалізовано;

Дніпровський район: влучання у 10-поверховий житловий будинок спричинило руйнування 6-7 поверхів. Пожежу ліквідовано. З 7 поверху врятовано 3 людей, серед них маломобільна особа. Триває розбір конструкцій;

Дарницький район: внаслідок падіння ракети в дворі 9-ти поверхівки, сталася пожежа на 5-7 поверхах. 1 особа загинула, 6 людей постраждали, 1 з них госпіталізовано. Пожежі ліквідовано. На одній із адрес сталося влучання в автомобілі припарковані біля одного із торгівельних центрів міста. Пожежу ліквідовано;

Оболонський район: внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння приватного будинку. Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу;

Голосіївський район: Падіння уламків ворожого БпЛА спричинило загоряння гаражів. Наразі пожежу локалізовано.

Нагадаємо

Раніше було відомо про 2 загиблих та 15 постраждалих через атаку рф у Києві.

