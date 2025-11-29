$42.190.00
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
02:21 • 14890 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 26732 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 28650 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 33636 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 46164 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 28739 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 21880 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 44450 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 23261 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
Уже 27 постраждалих у Києві від атаки рф: показали нові кадри наслідків

Київ • УНН

 • 488 перегляди

Внаслідок масованої комбінованої атаки рф на Київ у ніч на 29 листопада постраждали 27 осіб, двоє загинули. 17 постраждалих, включно з дитиною, госпіталізовано.

Уже 27 постраждалих у Києві від атаки рф: показали нові кадри наслідків

Кількість постраждалих внаслідок масованої комбінованої атаки рф на Київ у ніч на 29 листопада зросла до 27, двоє людей загинули, повідомив у суботу мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

27 постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на столицю. 17 із них, в тому числі, одну дитину медики госпіталізували. Двоє людей загинули.

- повідомив Кличко.

ДСНС показала нові кадри наслідків.

За даними ДСНС, є наслідки у 7 районах:

  • Шевченківський район: пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. Горіли квартири на рівні 4-5 поверхів. Пожежу ліквідовано. На місці медики надали допомогу одній особі;
    • Соломʼянський район: уламки впали на 25-поверховий житловий будинок, що призвело до загоряння зовнішнього утеплювача та часткового руйнування фасаду з 1 по 3 поверх. Пошкоджено припарковані автомобілі. Пожежу ліквідовано. Медики надали допомогу двом людям на місці. За ще однією адресою уламки впали на 17-поверховий житловий будинок - без подальшого загоряння. Також зафіксовано влучання у гараж біля житлового будинку в приватному секторі. Виникло займання, ліквідація триває;
      • Святошинський район: влучання у під’їзд 3-поверхового житлового будинку. Сталося займання на 2 поверсі, рятувальники врятували дитину. Ще одна людина звернулась до медиків. З-під уламків було деблоковано тіло загиблого. Пожежу ліквідовано, триває розбір завалів. Ще за однією адресою сталося влучання в двоповерховий приватний будинок. Пожежу локалізовано;
        • Дніпровський район: влучання у 10-поверховий житловий будинок спричинило руйнування 6-7 поверхів. Пожежу ліквідовано. З 7 поверху врятовано 3 людей, серед них маломобільна особа. Триває розбір конструкцій;
          • Дарницький район: внаслідок падіння ракети в дворі 9-ти поверхівки, сталася пожежа на 5-7 поверхах. 1 особа загинула, 6 людей постраждали, 1 з них госпіталізовано. Пожежі ліквідовано. На одній із адрес сталося влучання в автомобілі припарковані біля одного із торгівельних центрів міста. Пожежу ліквідовано;
            • Оболонський район: внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння приватного будинку. Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу;
              • Голосіївський район: Падіння уламків ворожого БпЛА спричинило загоряння гаражів. Наразі пожежу локалізовано.

                Нагадаємо

                Раніше було відомо про 2 загиблих та 15 постраждалих через атаку рф у Києві.

                Атака рф по Києву: вже 2 загиблих та 15 постраждалих29.11.25, 08:07 • 2070 переглядiв

                Юлія Шрамко

