02:21 • 13692 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 25142 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 27524 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 32606 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 44812 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 28430 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 21683 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 43793 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 23192 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 19476 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Атака рф по Києву: вже 2 загиблих та 15 постраждалих

Київ • УНН

 • 1726 перегляди

Внаслідок російської атаки на Київ 29 листопада загинуло двоє людей, ще 15 постраждали, серед них одна дитина. У кількох районах столиці зафіксовано пошкодження багатоповерхівок та пожежі.

Атака рф по Києву: вже 2 загиблих та 15 постраждалих

У Києві зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок російської атаки вранці 29 листопада. Про це інформують Київська міська військова адміністрація (КМВА), мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

За оновленою інформацією, внаслідок атаки загинуло двоє людей

- йдеться у повідомленні.

"Уже 15 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. 8 із них перебувають у стаціонарах медзакладів", - написав Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо

У ніч на 29 листопада рф знову здійснила комбінований удар по Києву.

У кількох районах столиці внаслідок ударів зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, пожежу в приватному секторі. 

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки на Київ постраждали 11 осіб, 5 з них госпіталізовано. Зафіксовано значні пошкодження житлових будинків, пожежі та руйнування фасадів у кількох районах столиці. 

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під час комбінованої російської атаки у місті Києві фіксуються перебої з постачанням електроенергії.

У столиці через російську атаку перебої з водою29.11.25, 06:55 • 2016 переглядiв

Віта Зеленецька

