Атака рф по Києву: вже 2 загиблих та 15 постраждалих

У Києві зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок російської атаки вранці 29 листопада. Про це інформують Київська міська військова адміністрація (КМВА), мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

За оновленою інформацією, внаслідок атаки загинуло двоє людей - йдеться у повідомленні.

"Уже 15 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. 8 із них перебувають у стаціонарах медзакладів", - написав Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо

У ніч на 29 листопада рф знову здійснила комбінований удар по Києву.

У кількох районах столиці внаслідок ударів зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, пожежу в приватному секторі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки на Київ постраждали 11 осіб, 5 з них госпіталізовано. Зафіксовано значні пошкодження житлових будинків, пожежі та руйнування фасадів у кількох районах столиці.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під час комбінованої російської атаки у місті Києві фіксуються перебої з постачанням електроенергії.

У столиці через російську атаку перебої з водою