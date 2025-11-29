У Києві через російську атаку перебої з водою
Київ • УНН
У суботу, 29 листопада, на правому березі Києва спостерігається зменшений тиск у водопровідних мережах житлових будинків, повідомив мер Віталій Кличко. Це сталося після комбінованого удару РФ по Києву в ніч на 29 листопада, що призвів до пошкоджень та перебоїв з електроенергією.
У суботу, 29 листопада на правому березі Києва спостерігається зменшений тиск у водопровідних мережах житлових будинків. Про це інформує мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.
У житлових будинках правого берега столиці знижений тиск води в системах водопостачання
Нагадаємо
У ніч на 29 листопада рф знову здійснила комбінований удар по Києву.
У кількох районах столиці внаслідок ударів зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, пожежу в приватному секторі. Внаслідок атаки на Київ постраждали 11 осіб, 5 з них госпіталізовано. Зафіксовано значні пошкодження житлових будинків, пожежі та руйнування фасадів у кількох районах столиці. Також через російську атаку на Київ у Святошинському районі загинув чоловік.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під час комбінованої російської атаки у місті Києві фіксуються перебої з постачанням електроенергії.