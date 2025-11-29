У Києві через російську атаку перебої з водою

$42.190.11
48.870.08
ukenru
02:21 • 10741 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 19717 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 24616 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 29948 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 41405 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 27481 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 21041 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 42255 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 22911 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 19252 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.6м/с
90%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Після російських фейкових заяв про захоплення Куп'янська там фіксувалося лише 40 абонентів радіообміну – Сирський 28 листопада, 20:49 • 4914 перегляди
Київ під комбінованою атакою рф: у столиці численні пожежі, пошкоджені багатоповерхівки28 листопада, 23:08 • 5922 перегляди
Кабмін звільнив Григоренко з посади першого заступника міністра культури28 листопада, 23:52 • 6074 перегляди
У Києві підтверджено загибель людини внаслідок атаки рф01:37 • 5138 перегляди
Кількість постраждалих у Києві зросла до 11: в ДСНС показали наслідкиPhoto03:02 • 10260 перегляди
Публікації
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 41405 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 33480 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 42255 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 41033 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 45812 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Оксана Маркарова
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Одеська область
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 27697 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 45427 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 65341 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 97529 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 112315 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
Золото

У Києві через російську атаку перебої з водою

Київ • УНН

 • 28 перегляди

У суботу, 29 листопада, на правому березі Києва спостерігається зменшений тиск у водопровідних мережах житлових будинків, повідомив мер Віталій Кличко. Це сталося після комбінованого удару РФ по Києву в ніч на 29 листопада, що призвів до пошкоджень та перебоїв з електроенергією.

У Києві через російську атаку перебої з водою

У суботу, 29 листопада на правому березі Києва спостерігається зменшений тиск у водопровідних мережах житлових будинків. Про це інформує мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.

У житлових будинках правого берега столиці знижений тиск води в системах водопостачання

- написав Кличко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо

У ніч на 29 листопада рф знову здійснила комбінований удар по Києву.

У кількох районах столиці внаслідок ударів зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, пожежу в приватному секторі. Внаслідок атаки на Київ постраждали 11 осіб, 5 з них госпіталізовано. Зафіксовано значні пошкодження житлових будинків, пожежі та руйнування фасадів у кількох районах столиці. Також через російську атаку на Київ у Святошинському районі загинув чоловік.  

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під час комбінованої російської атаки у місті Києві фіксуються перебої з постачанням електроенергії.

Віта Зеленецька

СуспільствоКиїв
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Віталій Кличко
Київ