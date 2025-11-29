У Києві через російську атаку перебої з водою

У суботу, 29 листопада на правому березі Києва спостерігається зменшений тиск у водопровідних мережах житлових будинків. Про це інформує мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.

У житлових будинках правого берега столиці знижений тиск води в системах водопостачання - написав Кличко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо

У ніч на 29 листопада рф знову здійснила комбінований удар по Києву.

У кількох районах столиці внаслідок ударів зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, пожежу в приватному секторі. Внаслідок атаки на Київ постраждали 11 осіб, 5 з них госпіталізовано. Зафіксовано значні пошкодження житлових будинків, пожежі та руйнування фасадів у кількох районах столиці. Також через російську атаку на Київ у Святошинському районі загинув чоловік.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під час комбінованої російської атаки у місті Києві фіксуються перебої з постачанням електроенергії.