Київ під комбінованою атакою рф: у столиці численні пожежі, пошкоджені багатоповерхівки

У ніч проти 29 листопада росія вчергове влаштувала комбіновану атаку на місто Київ. Наслідки обстрілу зафіксовані кількох районах. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, горить приватний будинок. Про це інформують начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Станом на зараз маємо наслідки російської атаки на двох локаціях - в Дарницькому та Шевченківському районах. Серед іншого, є пошкодження житлової багатоповерхівки - йдеться у дописі Ткаченка.

Він додав, що ворог вчергове влаштував комбіновану атаку на столицю.

Виклики медиків у Шевченківський та Дарницький райони Києва. Бригади виїхали - повідомив Віталій Кличко.

О 01:18 Віталій Кличко написав у своєму Telegram про виклик медиків також у Соломʼянський район столиці.

У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків, загоряння на першому-другому поверхах 25-поверхового житлового будинку - додав Кличко.

Київський міський голова зазначив, що також у Соломʼянському районі горить приватний будинок. Є виклик медиків іще на одну локацію в цьому районі.

Мер Києва закликав мешканців столиці не покидати укриттів до відбою повітряної тривоги.

