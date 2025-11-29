$42.190.11
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 16340 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 22709 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 32394 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 24446 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 19203 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 38412 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 22161 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 18734 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 42108 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Київ під комбінованою атакою рф: у столиці численні пожежі, пошкоджені багатоповерхівки

Київ • УНН

 • 1388 перегляди

В ніч на 29 листопада рф знову здійснила комбінований удар по Києву. Внаслідок обстрілу постраждали кілька районів міста - Дарницький, Шевченківський та Солом’янський. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, а також спалахнув приватний будинок.

Київ під комбінованою атакою рф: у столиці численні пожежі, пошкоджені багатоповерхівки

У ніч проти 29 листопада росія вчергове влаштувала комбіновану атаку на місто Київ. Наслідки обстрілу зафіксовані кількох районах. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, горить приватний будинок. Про це інформують начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Станом на зараз маємо наслідки російської атаки на двох локаціях - в Дарницькому та Шевченківському районах. Серед іншого, є пошкодження житлової багатоповерхівки

- йдеться у дописі Ткаченка.

Він додав, що ворог вчергове влаштував комбіновану атаку на столицю. 

Виклики медиків у Шевченківський та Дарницький райони Києва. Бригади виїхали

- повідомив Віталій Кличко.

О 01:18 Віталій Кличко написав у своєму Telegram про виклик медиків також  у Соломʼянський район столиці.

У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків, загоряння на першому-другому поверхах 25-поверхового житлового будинку

- додав Кличко.

Київський міський голова зазначив, що також у Соломʼянському районі горить приватний будинок. Є виклик медиків іще на одну локацію в цьому районі.

Мер Києва закликав мешканців столиці не покидати укриттів до відбою повітряної тривоги.

Міноборони: росія використовує "Шахеди" для полювання на українські літаки та гелікоптери28.11.25, 02:30 • 19237 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ