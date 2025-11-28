$42.300.10
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України
27 листопада, 18:30 • 14448 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 16803 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 26755 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 33179 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 20424 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 28996 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37 • 22116 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
27 листопада, 12:53 • 14168 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 17710 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
Головна
Міноборони: росія використовує "Шахеди" для полювання на українські літаки та гелікоптери

Київ • УНН

 • 452 перегляди

росія почала використовувати безпілотники типу "Шахед" для полювання на українські літаки та гелікоптери, повідомив заступник міністра оборони України Юрій Мироненко. Це знаменує новий поворот у тактиці бойових дій москви.

Міноборони: росія використовує "Шахеди" для полювання на українські літаки та гелікоптери

росія почала використовувати безпілотники типу "Шахед" для полювання на українські літаки та гелікоптери. Про це американському виданню Business Insider повідомив заступник міністра оборони України з інновацій підполковник Юрій Мироненко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, це знаменує собою новий поворот у розвитку тактики бойових дій москви: так, росіяни випробовують як нові модифікації "Щахедів", так і зовсім інші моделі - зокрема, використовують модифікації іранських дронів, керовані оператором, які можуть діяти поблизу лінії фронту, а зв'язок тримають через антени в тимчасово окупованих регіонах України, прикордонні рф або на території білорусі.

Протидіяти таким "Щахедам" ще складніше, оскільки вони пілотуються в режимі реального часу, що дозволяє оператору реагувати на поточну ситуацію і навіть намагатися атакувати наші літаки чи гелікоптери в повітрі

- розповів Мироненко.

Він пояснив, що це не просто скорочує час реакції для захисників - це створює "цілий ряд нових головних болів": оскільки Україна покладається на авіацію для перехоплення та знищення "Щахедів", нова тактика може стати ознакою спроби росіян придушити цей важливий елемент протиповітряної оборони України.

Водночас, за словами Мироненка, Київ здатний реагувати на загрозу нової зброї росії та робити це "дуже швидко".

"Але як саме – це те, що можна буде розкрити лише з часом, коли ворог зрозуміє природу контрзаходів, і вони більше не даватимуть конкурентної переваги", – резюмував заступник міністра оборони.

Нагадаємо

Військовий експерт Михайло Жирохов розповів УНН, що росіяни змінили тактику використання дронів, підвищили висоту їх польоту й стійкість до українських засобів РЕБ.

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Шахед-136
Україна