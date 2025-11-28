Міноборони: росія використовує "Шахеди" для полювання на українські літаки та гелікоптери

росія почала використовувати безпілотники типу "Шахед" для полювання на українські літаки та гелікоптери. Про це американському виданню Business Insider повідомив заступник міністра оборони України з інновацій підполковник Юрій Мироненко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, це знаменує собою новий поворот у розвитку тактики бойових дій москви: так, росіяни випробовують як нові модифікації "Щахедів", так і зовсім інші моделі - зокрема, використовують модифікації іранських дронів, керовані оператором, які можуть діяти поблизу лінії фронту, а зв'язок тримають через антени в тимчасово окупованих регіонах України, прикордонні рф або на території білорусі.

Протидіяти таким "Щахедам" ще складніше, оскільки вони пілотуються в режимі реального часу, що дозволяє оператору реагувати на поточну ситуацію і навіть намагатися атакувати наші літаки чи гелікоптери в повітрі - розповів Мироненко.

Він пояснив, що це не просто скорочує час реакції для захисників - це створює "цілий ряд нових головних болів": оскільки Україна покладається на авіацію для перехоплення та знищення "Щахедів", нова тактика може стати ознакою спроби росіян придушити цей важливий елемент протиповітряної оборони України.

Водночас, за словами Мироненка, Київ здатний реагувати на загрозу нової зброї росії та робити це "дуже швидко".

"Але як саме – це те, що можна буде розкрити лише з часом, коли ворог зрозуміє природу контрзаходів, і вони більше не даватимуть конкурентної переваги", – резюмував заступник міністра оборони.

Військовий експерт Михайло Жирохов розповів УНН, що росіяни змінили тактику використання дронів, підвищили висоту їх польоту й стійкість до українських засобів РЕБ.

