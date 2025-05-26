$41.510.01
46.990.07
ukenru
рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
Ексклюзив
14:22 • 4558 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
13:26 • 14566 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Ексклюзив
11:58 • 24977 перегляди

САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Ексклюзив
09:30 • 44857 перегляди

Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Ексклюзив
26 травня, 08:54 • 64008 перегляди

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

26 травня, 08:18 • 62967 перегляди

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

Ексклюзив
26 травня, 06:37 • 71836 перегляди

Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування

Ексклюзив
26 травня, 06:19 • 82160 перегляди

Тиждень ясності та проривів: астропрогноз для всіх знаків Зодіаку на 26 травня - 1 червня

25 травня, 15:04 • 78606 перегляди

Зеленський ввів санкції проти сина Богуслаєва, Мосійчука та кримінальних авторитетів

25 травня, 09:34 • 84292 перегляди

Наші вдома: в рамках останньої частини обміну військовополоненими до України повернулися 303 захисника

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.3м/с
83%
746мм
Популярнi новини

Київ третю ніч поспіль під російською атакою дронів: є пошкодження в одному районі

26 травня, 05:49 • 35812 перегляди

Другу ніч підряд Польща підіймала винищувачі через атаку рф на Україну

26 травня, 06:18 • 83121 перегляди

Хмельниччину вночі атакував ворог: зачепило чотири підприємства

26 травня, 06:59 • 57195 перегляди

Ізраїль має намір взяти під контроль 75% Гази за два місяці - Bloomberg

09:48 • 27401 перегляди

Обмеження на дальність західної зброї для ударів по рф знято - Мерц

13:04 • 13362 перегляди
Публікації

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 401552 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

23 травня, 14:43 • 438196 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 389558 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 480267 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 556965 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Кая Каллас

Фрідріх Мерц

Кейр Стармер

Урсула фон дер Ляєн

Дональд Туск

Актуальні місця

Київ

Ватикан

Одеська область

Гаага

Стамбул

Реклама
УНН Lite

Майлі Сайрус зізналася, як зйомки кліпу на Алеї слави закінчилися для неї реанімацією

25 травня, 10:11 • 158441 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 16:10 • 262214 перегляди

У Біллі Джоела діагностовано рідкісне захворювання мозку, концерти скасовано

23 травня, 19:29 • 98441 перегляди

Вихід другої частини "Диявол носить Prada" очікується 1 травня 2026 року

23 травня, 18:15 • 92139 перегляди

Лелека Грицик викинув найслабше лелеченя з гнізда: в якому стані малеча

23 травня, 17:58 • 94179 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

NASAMS

IRIS-T

Financial Times

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Київ • УНН

 • 4314 перегляди

росія змінила тактику використання дронів, збільшивши висоту польоту та стійкість безпілотників до РЕБ. Також налагоджено виробництво пускових установок, що збільшить кількість ударів по Україні.

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

росіяни змінили тактику використання дронів, підвищили висоту їх польоту й стійкість до українських засобів РЕБ. Також окупанти налагодили виробництво пускових установок, тому удари дронами по Україні будуть тільки більшими. Про це журналісту УНН розповів військовий експерт Михайло Жирохов та пояснив, як Сили оборони можуть протидіяти БПЛА "Герань-2".

Деталі

Нарощення виробництва росією дронів

У матеріалі The Economist повідомлялося, що атаки рф у 1000 дронів на добу можуть стати реальністю, Україні доведеться скоротити використання ППО.

Зазначається, що рік тому атака 30 ударних безпілотників по Україні за одну ніч вважалася чимось надзвичайним. Нині ж росія застосовує сотні БпЛА.

Нарощування виробництва дронів (росією - ред.) йде вже декілька останніх місяців. Проблема росіян до останнього часу була в кількості пускових установок

 - сказав Жирохов.

Експерт зазначив, що у росіян наразі вже доволі потужне виробництво дронів й не тільки типів "Шахед", "Герань-2, а й типу "Гербера", які мають зараз бойову частину.

Судячи з останніх днів, ночей, вони (росіяни - ред.) запускали (дрони - ред.) з тих місць, де до цього не запускали. Тобто є традиційні місця запуску звідки вони запускають останні два роки - це курськ, Чауда. Зараз до них додалися, як я спостерігаю з офіційних повідомлень ще мінімум 3-4 місця. Це означає, що вони налагодили виробництво пускових установок, тому удари будуть тільки більшими. Я не знаю, які в них зараз об'єми, тому що в Алабугі (завод в Татарстані- ред.) практично кожні пів року виробництво дронів подвоюється 

- заявив Жирохов.

Також експерт зазначив, що росіяни зараз змінили тактику використання дронів, підвищили висоту польту і їх стійкість до українських засобів РЕБ.

Тому мобільні вогневі групи, які (Україна - ред.) формувала останні півтора року - рік зараз не ефективні, тому що на тій висоті на якій вони зараз йдуть, я про дрон "Герань", дістати дуже-дуже важко, але у багатьох випадках - це неможливо

 - пояснив Жирохов.

Як Україні протидіяти дронам "Герань-2"?

Експерт зазначив, що потрібно використовувати для протидії дронам типу "Герань-2".

Для цього потрібно використовувати авіацію, не тільки літаки, а й гелікоптери. Використовувати зенітно-ракетні комплекси, тим більше, що в нас є певна нестача ракет, фактично не можливо

 - уточнив Жирохов.

За його словами, ще одним ефективним способом є знищення дронів під час їхнього пуску.

Ми приблизно знаємо звідки їх пускають. Я не знаю чому не завдаються удари. У принципі можна зрозуміти, що військові аеродроми завжди прикриті ППО й наші дрони не можуть проникнути, але в цілому, якщо це поставити на потік, то в принципі можливо знищувати їх ще на етапі підготовки до пуску, або в момент пуску

 - зауважив експерт.

Ситуація із зенітними дронами "анти-Шахед" України

Зенітні дрони поки що знаходяться на рівні експерименту. Вони не є масовими. Тільки декілька розрахунків можуть ефективно збивати ворожі ударні дрони, тому що, по-перше, це спеціально переобладнані дрони, а по-друге, потрібна зовсім інша підготовка ніж у більшості розрахунків дронів, які ми маємо

 - сказав Жирохов.

Як у 2024 році повідомляло видання The Telegraph, в Україні розробили дрон-перехоплювач "Sting" для боротьби з російськими ударними безпілотниками типу "Шахед".

364 повітряні цілі за раз - це антирекорд: Ігнат закликав закрити рф шлях до виробництва смертоносної зброї26.05.25, 13:24 • 2780 переглядiв

Довідка

"Герань-2" - це іранські дрони-камікадзе. Заявлена творцями максимальна дальність польоту становить 2 тис. кілометрів, а ефективна - 1000 км, на яку дрон-камікадзе може доставити бойову частину. Літає даний безпілотник на висоті від 60 до 4000 метрів з крейсерською швидкістю близько 180 км на годину.

Доповнення

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що росія використовує тимчасово окуповані території України (ТОТ) для підтримки внутрішньої галузі розробки та виробництва безпілотників.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у понеділок, 26 травня повідомляв у Telegram, що невідомі дрони атакували у рф Єлабугу, де виробляють шахеди.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаТехнології
Курськ
Інститут дослідження війни
The Economist
Рада національної безпеки і оборони України
Шахед-136
Україна
Brent
$63.93
Bitcoin
$109,613.90
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,367.19
Ethereum
$2,549.35