рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

росіяни змінили тактику використання дронів, підвищили висоту їх польоту й стійкість до українських засобів РЕБ. Також окупанти налагодили виробництво пускових установок, тому удари дронами по Україні будуть тільки більшими. Про це журналісту УНН розповів військовий експерт Михайло Жирохов та пояснив, як Сили оборони можуть протидіяти БПЛА "Герань-2".

Деталі

Нарощення виробництва росією дронів

У матеріалі The Economist повідомлялося, що атаки рф у 1000 дронів на добу можуть стати реальністю, Україні доведеться скоротити використання ППО.

Зазначається, що рік тому атака 30 ударних безпілотників по Україні за одну ніч вважалася чимось надзвичайним. Нині ж росія застосовує сотні БпЛА.

Нарощування виробництва дронів (росією - ред.) йде вже декілька останніх місяців. Проблема росіян до останнього часу була в кількості пускових установок - сказав Жирохов.

Експерт зазначив, що у росіян наразі вже доволі потужне виробництво дронів й не тільки типів "Шахед", "Герань-2, а й типу "Гербера", які мають зараз бойову частину.

Судячи з останніх днів, ночей, вони (росіяни - ред.) запускали (дрони - ред.) з тих місць, де до цього не запускали. Тобто є традиційні місця запуску звідки вони запускають останні два роки - це курськ, Чауда. Зараз до них додалися, як я спостерігаю з офіційних повідомлень ще мінімум 3-4 місця. Це означає, що вони налагодили виробництво пускових установок, тому удари будуть тільки більшими. Я не знаю, які в них зараз об'єми, тому що в Алабугі (завод в Татарстані- ред.) практично кожні пів року виробництво дронів подвоюється - заявив Жирохов.

Також експерт зазначив, що росіяни зараз змінили тактику використання дронів, підвищили висоту польту і їх стійкість до українських засобів РЕБ.

Тому мобільні вогневі групи, які (Україна - ред.) формувала останні півтора року - рік зараз не ефективні, тому що на тій висоті на якій вони зараз йдуть, я про дрон "Герань", дістати дуже-дуже важко, але у багатьох випадках - це неможливо - пояснив Жирохов.

Як Україні протидіяти дронам "Герань-2"?

Експерт зазначив, що потрібно використовувати для протидії дронам типу "Герань-2".

Для цього потрібно використовувати авіацію, не тільки літаки, а й гелікоптери. Використовувати зенітно-ракетні комплекси, тим більше, що в нас є певна нестача ракет, фактично не можливо - уточнив Жирохов.

За його словами, ще одним ефективним способом є знищення дронів під час їхнього пуску.

Ми приблизно знаємо звідки їх пускають. Я не знаю чому не завдаються удари. У принципі можна зрозуміти, що військові аеродроми завжди прикриті ППО й наші дрони не можуть проникнути, але в цілому, якщо це поставити на потік, то в принципі можливо знищувати їх ще на етапі підготовки до пуску, або в момент пуску - зауважив експерт.

Ситуація із зенітними дронами "анти-Шахед" України

Зенітні дрони поки що знаходяться на рівні експерименту. Вони не є масовими. Тільки декілька розрахунків можуть ефективно збивати ворожі ударні дрони, тому що, по-перше, це спеціально переобладнані дрони, а по-друге, потрібна зовсім інша підготовка ніж у більшості розрахунків дронів, які ми маємо - сказав Жирохов.

Як у 2024 році повідомляло видання The Telegraph, в Україні розробили дрон-перехоплювач "Sting" для боротьби з російськими ударними безпілотниками типу "Шахед".

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Довідка

"Герань-2" - це іранські дрони-камікадзе. Заявлена творцями максимальна дальність польоту становить 2 тис. кілометрів, а ефективна - 1000 км, на яку дрон-камікадзе може доставити бойову частину. Літає даний безпілотник на висоті від 60 до 4000 метрів з крейсерською швидкістю близько 180 км на годину.

Доповнення

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що росія використовує тимчасово окуповані території України (ТОТ) для підтримки внутрішньої галузі розробки та виробництва безпілотників.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у понеділок, 26 травня повідомляв у Telegram, що невідомі дрони атакували у рф Єлабугу, де виробляють шахеди.