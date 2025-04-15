росія використовує інфраструктуру та людей на окупованих територіях України для виробництва дронів - ISW

росія використовує тимчасово окуповані території України (ТОТ) для підтримки внутрішньої галузі розробки та виробництва безпілотників. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), інформує УНН.

Деталі

Аналітики посилаються на звіт Української Східної Правозахисної Групи (EHRG) та Інституту стратегічних досліджень та безпеки (ISRS), у якому детально описано, як росія використовує землю, інфраструктуру та людей на ТОТ для розширення розробки, виробництва та навчання операторів безпілотників.

російський державний оборонний конгломерат "ростех" захопив Луганський авіаремонтний завод і Сніжанський машинобудівний завод і виробляє безпілотники на обох підприємствах - йдеться у звіті.

Зазначається, що росія також використовує Корпорацію розвитку Донбасу, Республіканський центр безпілотних систем імені Володимира Жоги, ТОВ 3D-Техно, ТОВ НВО Фронт, ТОВ НПО Утьосов, ГК Алмаз та ІП Григоріадіадіс (всі в окупованому Донецьку) і ВАТ "Первомайський механічний завод" (окуповане Первомайське, Луганська область) для виробництва комплектуючих і складання моделей безпілотників для російської армії.

Росія також використовує окуповану українську землю для будівництва нових тренувальних полігонів для безпілотників, запуску технологічних підготовчих курсів у школах і коледжах для підготовки операторів безпілотників і створення нових науково-дослідних центрів - повідомили в ISW.

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Там підкреслюють, що кремль регулярно сигналізує про свою прихильність збільшенню можливостей виробництва російських безпілотників і вдосконаленню операцій безпілотників на полі бою в Україні та, схоже, має плани інтегрувати українську інфраструктуру та виробничі можливості в свою більш широку кампанію з виробництва безпілотників.

росія також інтегрує українських дітей у свою ширшу екосистему навчання операторів безпілотників та виробництва безпілотників. ... росія запровадила навчальні програми з навчання безпілотникам для понад 10 000 підлітків у середніх школах по всій окупованій Україні. Дітей молодшого шкільного віку також навчають на дронах у школах і позашкільних програмах - вказують автори.

Вони також констатують, що росія стимулює участь дітей у тренуваннях безпілотників частково шляхом "гейміфікації" процесу та проведення змагань з перегонів безпілотників на ТОТ.

"Зусилля росії з інтеграції українських дітей до програм виробництва безпілотників і навчання операторів переслідують три основні цілі: по-перше, мілітаризувати українських дітей, піддаючи їм гіпермілітаризовані ідеали з раннього віку; по-друге, підготувати українських дітей до потенційної майбутньої служби в російських збройних силах; і по-третє, підтримувати виробництво вітчизняної оборонно-промислової бази", - резюмують в ISW.

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У Донецьку школярів водять на виставки зі зброєю та кувалдами, якими вбивали людей. У Центрі національного спротиву називають це пропагандою насильства та вербуванням майбутніх злочинців для війни.

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