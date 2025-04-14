На окупованій Донеччині дітей мілітаризують і готують до ролі катів - ЦНС

У тимчасово окупованому Донецьку мілітаризують українських дітей і "ліплять" з них катів. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Там наводять приклад нащодавнього походу донецьких школярів на виставку до краєзнавчого музею.

Замість історії - зброя, бронежилети росгвардії і... кувалда. Саме ту, якою вбивали люди з пвк "вагнер", тут назвали "молотом Тора" - і дали дітям у руки