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Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

На окупованій Донеччині дітей мілітаризують і готують до ролі катів - ЦНС

Київ • УНН

 • 4348 перегляди

У Донецьку школярів водять на виставки зі зброєю та кувалдами, якими вбивали людей. Це пропаганда насильства та вербування майбутніх злочинців для війни.

На окупованій Донеччині дітей мілітаризують і готують до ролі катів - ЦНС

У тимчасово окупованому Донецьку мілітаризують українських дітей і "ліплять" з них катів. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Там наводять приклад нащодавнього походу донецьких школярів на виставку до краєзнавчого музею.

Замість історії - зброя, бронежилети росгвардії і... кувалда. Саме ту, якою вбивали люди з пвк "вагнер", тут назвали "молотом Тора" - і дали дітям у руки

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС вважають, що це не "розважальний захід", а пряма пропаганда насильства, спроба романтизувати агресію і вербувати майбутніх виконавців злочинів.

Так росія "виховує" нове покоління - не громадян, а слухняних солдатів режиму

- зазначили в ЦНС.

Там наголосили, що мілітаризація дітей є воєнним злочином, і кожен, хто до цього причетний, буде ідентифікований і притягнутий до відповідальності.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни запровадили обов'язкові військові навчання для усіх старшокласників. Без проходження курсу отримати атестат неможливо. Це стосується як хлопців, так і дівчат.

На ТОТ Запоріжжя набирає обертів мілітаризація молоді, – Центр нацсротиву11.04.25, 23:03 • 15058 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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