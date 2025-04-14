На окупованій Донеччині дітей мілітаризують і готують до ролі катів - ЦНС
Київ • УНН
У Донецьку школярів водять на виставки зі зброєю та кувалдами, якими вбивали людей. Це пропаганда насильства та вербування майбутніх злочинців для війни.
У тимчасово окупованому Донецьку мілітаризують українських дітей і "ліплять" з них катів. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Там наводять приклад нащодавнього походу донецьких школярів на виставку до краєзнавчого музею.
Замість історії - зброя, бронежилети росгвардії і... кувалда. Саме ту, якою вбивали люди з пвк "вагнер", тут назвали "молотом Тора" - і дали дітям у руки
У ЦНС вважають, що це не "розважальний захід", а пряма пропаганда насильства, спроба романтизувати агресію і вербувати майбутніх виконавців злочинів.
Так росія "виховує" нове покоління - не громадян, а слухняних солдатів режиму
Там наголосили, що мілітаризація дітей є воєнним злочином, і кожен, хто до цього причетний, буде ідентифікований і притягнутий до відповідальності.
Нагадаємо
У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни запровадили обов'язкові військові навчання для усіх старшокласників. Без проходження курсу отримати атестат неможливо. Це стосується як хлопців, так і дівчат.
На ТОТ Запоріжжя набирає обертів мілітаризація молоді, – Центр нацсротиву11.04.25, 23:03 • 15058 переглядiв