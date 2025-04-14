На оккупированной Донетчине детей милитаризируют и готовят к роли палачей - ЦНС

Во временно оккупированном Донецке милитаризируют украинских детей и "лепят" из них палачей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Там приводят пример недавнего похода донецких школьников на выставку в краеведческий музей.

Вместо истории - оружие, бронежилеты росгвардии и... кувалда. Именно ту, которой убивали люди из чвк "вагнер", здесь назвали "молотом Тора" - и дали детям в руки