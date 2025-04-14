На оккупированной Донетчине детей милитаризируют и готовят к роли палачей - ЦНС
Киев • УНН
В Донецке школьников водят на выставки с оружием и кувалдами, которыми убивали людей. Это пропаганда насилия и вербовка будущих преступников для войны.
Во временно оккупированном Донецке милитаризируют украинских детей и "лепят" из них палачей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Там приводят пример недавнего похода донецких школьников на выставку в краеведческий музей.
Вместо истории - оружие, бронежилеты росгвардии и... кувалда. Именно ту, которой убивали люди из чвк "вагнер", здесь назвали "молотом Тора" - и дали детям в руки
В ЦНС считают, что это не "развлекательное мероприятие", а прямая пропаганда насилия, попытка романтизировать агрессию и вербовать будущих исполнителей преступлений.
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Там подчеркнули, что милитаризация детей является военным преступлением, и каждый, кто к этому причастен, будет идентифицирован и привлечен к ответственности.
Напомним
Во временно оккупированном Мелитополе россияне ввели обязательные военные учения для всех старшеклассников. Без прохождения курса получить аттестат невозможно. Это касается как парней, так и девушек.
На ВОТ Запорожья набирает обороты милитаризация молодежи, – Центр нацсопротивления11.04.25, 23:03 • 15019 просмотров