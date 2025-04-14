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На оккупированной Донетчине детей милитаризируют и готовят к роли палачей - ЦНС

Киев • УНН

 • 4284 просмотра

В Донецке школьников водят на выставки с оружием и кувалдами, которыми убивали людей. Это пропаганда насилия и вербовка будущих преступников для войны.

На оккупированной Донетчине детей милитаризируют и готовят к роли палачей - ЦНС

Во временно оккупированном Донецке милитаризируют украинских детей и "лепят" из них палачей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Там приводят пример недавнего похода донецких школьников на выставку в краеведческий музей.

Вместо истории - оружие, бронежилеты росгвардии и... кувалда. Именно ту, которой убивали люди из чвк "вагнер", здесь назвали "молотом Тора" - и дали детям в руки

- говорится в сообщении.

В ЦНС считают, что это не "развлекательное мероприятие", а прямая пропаганда насилия, попытка романтизировать агрессию и вербовать будущих исполнителей преступлений.

Так россия "воспитывает" новое поколение - не граждан, а послушных солдат режима

- отметили в ЦНС.

Там подчеркнули, что милитаризация детей является военным преступлением, и каждый, кто к этому причастен, будет идентифицирован и привлечен к ответственности.

Напомним

Во временно оккупированном Мелитополе россияне ввели обязательные военные учения для всех старшеклассников. Без прохождения курса получить аттестат невозможно. Это касается как парней, так и девушек.

На ВОТ Запорожья набирает обороты милитаризация молодежи, – Центр нацсопротивления11.04.25, 23:03 • 15019 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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