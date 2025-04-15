россия использует инфраструктуру и людей на оккупированных территориях Украины для производства дронов - ISW
Киев • УНН
россия расширяет производство и разработку дронов, используя инфраструктуру и людей на временно оккупированных территориях Украины. Заводы и учебные центры интегрированы в российскую систему.
россия использует временно оккупированные территории Украины (ВОТ) для поддержки внутренней отрасли разработки и производства беспилотников. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует УНН.
Детали
Аналитики ссылаются на отчет Украинской Восточной Правозащитной Группы (EHRG) и Института стратегических исследований и безопасности (ISRS), в котором подробно описано, как россия использует землю, инфраструктуру и людей на ВОТ для расширения разработки, производства и обучения операторов беспилотников.
российский государственный оборонный конгломерат "ростех" захватил Луганский авиаремонтный завод и Снежнянский машиностроительный завод и производит беспилотники на обоих предприятиях
Отмечается, что россия также использует Корпорацию развития Донбасса, Республиканский центр беспилотных систем имени Владимира Жоги, ООО 3D-Техно, ООО НПО Фронт, ООО НПО Утесов, ГК Алмаз и ИП Григориадидис (все в оккупированном Донецке) и ОАО "Первомайский механический завод" (оккупированное Первомайское, Луганская область) для производства комплектующих и сборки моделей беспилотников для российской армии.
Россия также использует оккупированную украинскую землю для строительства новых тренировочных полигонов для беспилотников, запуска технологических подготовительных курсов в школах и колледжах для подготовки операторов беспилотников и создания новых научно-исследовательских центров
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Там подчеркивают, что кремль регулярно сигнализирует о своей приверженности увеличению возможностей производства российских беспилотников и совершенствованию операций беспилотников на поле боя в Украине и, похоже, имеет планы интегрировать украинскую инфраструктуру и производственные возможности в свою более широкую кампанию по производству беспилотников.
россия также интегрирует украинских детей в свою более широкую экосистему обучения операторов беспилотников и производства беспилотников. ... россия ввела учебные программы по обучению беспилотникам для более 10 000 подростков в средних школах по всей оккупированной Украине. Детей младшего школьного возраста также обучают на дронах в школах и внешкольных программах
Они также констатируют, что россия стимулирует участие детей в тренировках беспилотников частично путем "геймификации" процесса и проведения соревнований по гонкам беспилотников на ВОТ.
"Усилия россии по интеграции украинских детей в программы производства беспилотников и обучения операторов преследуют три основные цели: во-первых, милитаризировать украинских детей, подвергая их гипермилитаризованным идеалам с раннего возраста; во-вторых, подготовить украинских детей к потенциальной будущей службе в российских вооруженных силах; и в-третьих, поддерживать производство отечественной оборонно-промышленной базы", - резюмируют в ISW.
Напомним
В Донецке школьников водят на выставки с оружием и кувалдами, которыми убивали людей. В Центре национального сопротивления называют это пропагандой насилия и вербовкой будущих преступников для войны.
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