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Пропаганда в школах на ВОТ: дети вынуждены рисовать «героев» оккупантов и изучать фальшивую историю

Пропаганда в школах на ВОТ: дети вынуждены рисовать «героев» оккупантов и изучать фальшивую историю

Киев  •  УНН

 • 4791 просмотра

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На оккупированных территориях детей заставляют рисовать «героические» образы оккупантов и изучать искаженную историю. Агрессор пытается уничтожить национальную идентичность украинских детей через образовательную систему.

россия активно использует детей на временно оккупированных территориях для пропаганды, принуждая их к участию в антиукраинских акциях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали 

Оккупанты уничтожают национальную идентичность детей на ВОТ

- говорится в сообщении.

Как сообщает Центр национального сопротивления, оккупанты продолжают  целенаправленно использовать детей для пропаганды.

В частности, школьников заставляют:

- рисовать «героические» образы оккупантов,

- учить искаженную историю,

- усваивать идеологию агрессора.

Уроки истории Украины на временно оккупированных территориях часто заменяются уроками, навязывающими фальшивые нарративы, которые стремятся оторвать детей от их корней и национальной идентичности. 

Это не просто пропаганда - это преступление против будущего

- говорится в сообщении.

ЦНС призывает фиксировать преступления оккупантов и передавать информацию через безопасные анонимные каналы.

Напомним 

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что россияне привлекают детей с временно оккупированных территорий (ВОТ) Украины в военные заведения рф без сдачи экзаменов. Как отмечалось, главная цель таких учений -  с детства интегрировать их в российское правовое, образовательное и политическое пространство, лишить украинской идентичности и сделать частью своей военной машины.

оккупанты поощряют детей с ВОТ учиться в военных учебных заведениях рф05.02.25, 01:02 • 29994 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

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