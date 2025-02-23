Пропаганда в школах на ВОТ: дети вынуждены рисовать «героев» оккупантов и изучать фальшивую историю

россия активно использует детей на временно оккупированных территориях для пропаганды, принуждая их к участию в антиукраинских акциях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Оккупанты уничтожают национальную идентичность детей на ВОТ - говорится в сообщении.

Как сообщает Центр национального сопротивления, оккупанты продолжают целенаправленно использовать детей для пропаганды.

В частности, школьников заставляют:

- рисовать «героические» образы оккупантов,

- учить искаженную историю,

- усваивать идеологию агрессора.

Уроки истории Украины на временно оккупированных территориях часто заменяются уроками, навязывающими фальшивые нарративы, которые стремятся оторвать детей от их корней и национальной идентичности.

Это не просто пропаганда - это преступление против будущего - говорится в сообщении.

ЦНС призывает фиксировать преступления оккупантов и передавать информацию через безопасные анонимные каналы.

Напомним

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что россияне привлекают детей с временно оккупированных территорий (ВОТ) Украины в военные заведения рф без сдачи экзаменов. Как отмечалось, главная цель таких учений - с детства интегрировать их в российское правовое, образовательное и политическое пространство, лишить украинской идентичности и сделать частью своей военной машины.

оккупанты поощряют детей с ВОТ учиться в военных учебных заведениях рф