Пропаганда в школах на ВОТ: дети вынуждены рисовать «героев» оккупантов и изучать фальшивую историю
Киев • УНН
На оккупированных территориях детей заставляют рисовать «героические» образы оккупантов и изучать искаженную историю. Агрессор пытается уничтожить национальную идентичность украинских детей через образовательную систему.
россия активно использует детей на временно оккупированных территориях для пропаганды, принуждая их к участию в антиукраинских акциях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Оккупанты уничтожают национальную идентичность детей на ВОТ
Как сообщает Центр национального сопротивления, оккупанты продолжают целенаправленно использовать детей для пропаганды.
В частности, школьников заставляют:
- рисовать «героические» образы оккупантов,
- учить искаженную историю,
- усваивать идеологию агрессора.
Уроки истории Украины на временно оккупированных территориях часто заменяются уроками, навязывающими фальшивые нарративы, которые стремятся оторвать детей от их корней и национальной идентичности.
Это не просто пропаганда - это преступление против будущего
ЦНС призывает фиксировать преступления оккупантов и передавать информацию через безопасные анонимные каналы.
Напомним
Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что россияне привлекают детей с временно оккупированных территорий (ВОТ) Украины в военные заведения рф без сдачи экзаменов. Как отмечалось, главная цель таких учений - с детства интегрировать их в российское правовое, образовательное и политическое пространство, лишить украинской идентичности и сделать частью своей военной машины.
оккупанты поощряют детей с ВОТ учиться в военных учебных заведениях рф05.02.25, 01:02 • 29994 просмотра