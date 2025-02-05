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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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оккупанты поощряют детей с ВОТ учиться в военных учебных заведениях рф

оккупанты поощряют детей с ВОТ учиться в военных учебных заведениях рф

Киев  •  УНН

 • 2435 просмотра

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оккупанты ввели внеочередное зачисление украинских детей с ВОТ в военные учебные заведения рф без экзаменов. Цель - интегрировать их в российское пространство и сделать частью военной системы.

россияне принудительно привлекают детей с временно оккупированных территорий (ВОТ) Украины в военные заведения рф, готовя их к будущим войнам. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

По информации ЦНС, враг ввел на ВОТ Украины возможность внеочередного зачисления детей в военные учебные заведения россии без каких-либо экзаменов.

Фактически, это означает создание специальных квот для школьников с ВОТ, чтобы как можно больше из них было направлено в военные училища рф. Главная цель кремля - с детства интегрировать их в российское правовое, образовательное и политическое пространство, лишить украинской идентичности и сделать частью своей военной машины

- пишет ЦНС.

"Обучение в таких военных заведениях автоматически ведет к дальнейшему подписанию контрактов с армией оккупанта, а значит - превращение их в инструмент новых захватнических войн кремля", - добавили в ЦНС.

Напомним

На оккупированной Луганщине захватчики продолжают вербовать детей в российскую "юнармию". Оккупанты планируют до 2025 года вдвое увеличить количество таких центров для уничтожения украинской идентичности молодежи.

россияне конфискуют жилье украинцев, отказавшихся жить под оккупацией - ЦНС30.01.25, 23:27 • 71527 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
ukrainaУкраина
luhanskЛуганск

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