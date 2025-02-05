оккупанты поощряют детей с ВОТ учиться в военных учебных заведениях рф
Киев • УНН
оккупанты ввели внеочередное зачисление украинских детей с ВОТ в военные учебные заведения рф без экзаменов. Цель - интегрировать их в российское пространство и сделать частью военной системы.
россияне принудительно привлекают детей с временно оккупированных территорий (ВОТ) Украины в военные заведения рф, готовя их к будущим войнам. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
По информации ЦНС, враг ввел на ВОТ Украины возможность внеочередного зачисления детей в военные учебные заведения россии без каких-либо экзаменов.
Фактически, это означает создание специальных квот для школьников с ВОТ, чтобы как можно больше из них было направлено в военные училища рф. Главная цель кремля - с детства интегрировать их в российское правовое, образовательное и политическое пространство, лишить украинской идентичности и сделать частью своей военной машины
"Обучение в таких военных заведениях автоматически ведет к дальнейшему подписанию контрактов с армией оккупанта, а значит - превращение их в инструмент новых захватнических войн кремля", - добавили в ЦНС.
Напомним
На оккупированной Луганщине захватчики продолжают вербовать детей в российскую "юнармию". Оккупанты планируют до 2025 года вдвое увеличить количество таких центров для уничтожения украинской идентичности молодежи.
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