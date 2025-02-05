оккупанты поощряют детей с ВОТ учиться в военных учебных заведениях рф

россияне принудительно привлекают детей с временно оккупированных территорий (ВОТ) Украины в военные заведения рф, готовя их к будущим войнам. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

По информации ЦНС, враг ввел на ВОТ Украины возможность внеочередного зачисления детей в военные учебные заведения россии без каких-либо экзаменов.

Фактически, это означает создание специальных квот для школьников с ВОТ, чтобы как можно больше из них было направлено в военные училища рф. Главная цель кремля - с детства интегрировать их в российское правовое, образовательное и политическое пространство, лишить украинской идентичности и сделать частью своей военной машины