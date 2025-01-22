Окупанти планують удвічі збільшити "юнармію", примусово вербуючи дітей - ЦНС

Загарбники продовжують вербувати дітей на тимчасово окупованих територіях Луганської області до складу російської "юнармії". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

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Зазначається, що у Станично-Луганському районі Луганської області окупанти провели так званий "мітинг", присвячений 82-й річниці визволення від німецько-фашистських загарбників.

У заході на добровільно-примусовій основі взяли участь представники місцевого населення, дітей яких змушують долучитися до складу "юнармії", де ворог проводить просвітницькі заходи з метою знищення самоідентифікації малих українців - йдеться у дописі ЦНС.

За інформацією ЦНС, у 2025 році окупанти планують удвічі збільшити кількість центрів "юнармії" на ТОТ. Мета цих дій - інтегрувати молодь у правовий та інформаційний простір росії, викорінити українську ідентичність і нав’язати ідеї про належність до "великої імперії" кремля.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях України росіяни провели акцію в дитячих садках до "Міжнародного дня спасибі". Дітей примусово змушували малювати аплікації з подякою російському диктатору.