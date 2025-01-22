Окупанти планують удвічі збільшити "юнармію", примусово вербуючи дітей - ЦНС
Київ • УНН
На окупованій Луганщині загарбники продовжують вербувати дітей до російської "юнармії". Окупанти планують до 2025 року вдвічі збільшити кількість таких центрів для знищення української ідентичності молоді.
Загарбники продовжують вербувати дітей на тимчасово окупованих територіях Луганської області до складу російської "юнармії". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
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Зазначається, що у Станично-Луганському районі Луганської області окупанти провели так званий "мітинг", присвячений 82-й річниці визволення від німецько-фашистських загарбників.
У заході на добровільно-примусовій основі взяли участь представники місцевого населення, дітей яких змушують долучитися до складу "юнармії", де ворог проводить просвітницькі заходи з метою знищення самоідентифікації малих українців
За інформацією ЦНС, у 2025 році окупанти планують удвічі збільшити кількість центрів "юнармії" на ТОТ. Мета цих дій - інтегрувати молодь у правовий та інформаційний простір росії, викорінити українську ідентичність і нав’язати ідеї про належність до "великої імперії" кремля.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях України росіяни провели акцію в дитячих садках до "Міжнародного дня спасибі". Дітей примусово змушували малювати аплікації з подякою російському диктатору.