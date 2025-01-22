Захватчики продолжают вербовать детей на временно оккупированных территориях Луганской области в состав российской "юнармии". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Отмечается, что в Станично-Луганском районе Луганской области оккупанты провели так называемый "митинг", посвященный 82-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В мероприятии на добровольно-принудительной основе приняли участие представители местного населения, детей которых заставляют присоединиться к составу "юнармии", где враг проводит просветительские мероприятия с целью уничтожения самоидентификации малых украинцев - говорится в заметке ЦНС.

По информации ЦНС, в 2025 году оккупанты планируют вдвое увеличить количество центров "юнармии" на ВОТ. Цель этих действий - интегрировать молодежь в правовое и информационное пространство россии, искоренить украинскую идентичность и навязать идеи о принадлежности к "великой империи" кремля.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины россияне провели акцию в детских садах к "Международному дню спасибо". Детей принудительно заставляли рисовать аппликации с благодарностью российскому диктатору.