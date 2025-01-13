Окупанти змусили дітей у садочках дякувати російському диктатору - ЦНС

В дитячих садочках на тимчасово окупованих територіях України росіяни провели акцію, в рамках якої малюків примусово змусили дякувати російському диктатору. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

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За інформацією ЦНС, окупанти провели акцію в навчальних закладах, присвячену до "Міжнародного дня спасибі". В рамках цієї акції зафіксовано випадки, коли дітей примусово змушували малювати аплікації з подякою російському диктатору.

Фактично діти дякували окупантам та їх лідеру за те що позбавили їх дитинства та привели в дім війну