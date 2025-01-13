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Окупанти змусили дітей у садочках дякувати російському диктатору - ЦНС

Окупанти змусили дітей у садочках дякувати російському диктатору - ЦНС

Київ • УНН

 • 104404 перегляди

На тимчасово окупованих територіях України росіяни провели акцію в дитячих садках до "Міжнародного дня спасибі". Дітей примусово змушували малювати аплікації з подякою російському диктатору.

В дитячих садочках на тимчасово окупованих територіях України росіяни провели акцію, в рамках якої малюків примусово змусили дякувати російському диктатору. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

За інформацією ЦНС, окупанти провели акцію в навчальних закладах, присвячену до "Міжнародного дня спасибі". В рамках цієї акції зафіксовано випадки, коли дітей примусово змушували малювати аплікації з подякою російському диктатору.

Фактично діти дякували окупантам та їх лідеру за те що позбавили їх дитинства та привели в дім війну

- йдеться у дописі ЦНС.

В ЦНС зауважили, що росіяни здійснюють на ТОТ політику зміни самоідентифікації українських дітей, фактично намагаючись знищити ціле покоління українців.

Нагадаємо

На окупованих територіях Донецької області відкривають центри популяризації російської мови та культури. Окупанти планують розмістити такі пропагандистські осередки у кожній бібліотеці регіону.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
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