Оккупанты заставили детей в садиках благодарить российского диктатора - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Украины россияне провели акцию в детских садах к "Международному дню спасибо". Детей принудительно заставляли рисовать аппликации с благодарностью российскому диктатору.
В детских садах на временно оккупированных территориях Украины россияне провели акцию, в рамках которой малышей принудительно заставили благодарить российского диктатора. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
По информации ЦНС, оккупанты провели акцию в учебных заведениях, приуроченную к "Международному дню спасибо". В рамках этой акции зафиксированы случаи, когда детей принудительно заставляли рисовать аппликации с благодарностью российскому диктатору.
Фактически дети благодарили оккупантов и их лидера за то, что лишили их детства и привели в дом войну
В ЦНС отметили, что россияне осуществляют на ВОТ политику изменения самоидентификации украинских детей, фактически пытаясь уничтожить целое поколение украинцев.
Напомним
На оккупированных территориях Донецкой области открывают центры популяризации русского языка и культуры. Оккупанты планируют разместить такие пропагандистские центры в каждой библиотеке региона.