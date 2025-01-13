В детских садах на временно оккупированных территориях Украины россияне провели акцию, в рамках которой малышей принудительно заставили благодарить российского диктатора. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

По информации ЦНС, оккупанты провели акцию в учебных заведениях, приуроченную к "Международному дню спасибо". В рамках этой акции зафиксированы случаи, когда детей принудительно заставляли рисовать аппликации с благодарностью российскому диктатору.

Фактически дети благодарили оккупантов и их лидера за то, что лишили их детства и привели в дом войну - говорится в заметке ЦНС.

В ЦНС отметили, что россияне осуществляют на ВОТ политику изменения самоидентификации украинских детей, фактически пытаясь уничтожить целое поколение украинцев.

Напомним

На оккупированных территориях Донецкой области открывают центры популяризации русского языка и культуры. Оккупанты планируют разместить такие пропагандистские центры в каждой библиотеке региона.