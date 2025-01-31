россияне конфискуют жилье украинцев, отказавшихся жить под оккупацией - ЦНС

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российские оккупационные власти вводят схему принудительного изъятия квартир украинцев, которые покинули оккупированные территории. Пушилин заявил о создании "маневренного фонда" из отобранного жилья.

На временно оккупированных территориях начали принудительно изымать жилье украинцев которые выехали с ВОТ на подконтрольную Украине территорию. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Отмечается, что российская оккупационная администрация (РОА) продолжает узаконивать мародерство и присвоение недвижимости на временно оккупированных территориях Украины. В частности, глава оккупационной власти на ТО Донетчины Денис Пушилин заявил о намерениях принудительно "изымать" жилье украинцев, которые выехали из оккупации на подконтрольную Украине территорию или в другие так называемые "недружественные" для рф страны.

Формально оккупанты нагло называют это "временным" решением, якобы для создания так называемого "маневренного фонда" и "эффективного использования" заброшенных квартир. Однако очевидно, что РОА никакие квартиры возвращать владельцам не собирается. Это абсолютно лживый обман, за которым скрывается истинная суть рф - грабить, отбирать чужое и использовать украденное для собственных преступных целей

- говорится в заметке ЦНС.

Как пишет ЦНС, эта преступная схема не является новой - так же оккупанты уже изымали украинские предприятия, земельные участки и другое имущество из-за нежелания местных жителей получать "красный паспорт", а теперь пытаются легализовать кражу жилья.

Напомним

Оккупационные власти ввели новое условие получения компенсации за разрушенное жилье в Мариуполе - инвентаризацию домов. Однако это невозможно, поскольку более 500 многоэтажек полностью снесено оккупантами.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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