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Местные уезжают, мигранты приезжают: россия меняет этнический состав населения на ВОТ

Киев  •  УНН

 • 3272 просмотра

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На оккупированной Луганщине за 2024 год на миграционный учет поставлено почти 12 тысяч иностранцев. россия проводит этническое замещение из-за отказа местных от сотрудничества с оккупационными властями.

Оккупанты завозят мигрантов на временно оккупированные территории для изменения этнического состава региона и из-за отказа местных от сотрудничества. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Отмечается, что местные жители и в дальнейшем отказываются работать на оккупационные администрации или выезжают из городов.

Как пишет ЦНС, только за 2024 год на миграционный учет в оккупированной Луганской области было поставлено почти 12 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. Для сравнения: в конце 2023 года таких лиц было примерно 3800.

По данным Восточной правозащитной группы, за 11 месяцев 2024 года принято 109 заявлений на оформление приглашений для въезда в РФ, выдана и продлена 101 виза различных категорий, а также удовлетворено 516 заявлений на получение вида на жительство. Однако даже такие действия не решают ключевых проблем региона, таких как недоверие к оккупационной власти, отсутствие инфраструктуры и кадровый кризис

- говорится в заметке ЦНС.

"Фактически, осознавая, что местное население будет продолжать сопротивление, оккупанты проводят этническое замещение в регионе. Вместо украинцев, которые выезжают или которых рф депортирует, террористы свозят мигрантов из стран Центральной Азии или россиян из депрессивных регионов рф", - подытожили в ЦНС.

Напомним

Оккупанты поощряют мигрантов из Центральной Азии переезжать на временно оккупированные территории Донетчины. россия пытается изменить демографический состав региона, вытесняя украинское население.

Оккупанты усилили репрессии против украинцев на ВОТ Запорожье21.01.25, 00:43 • 103686 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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