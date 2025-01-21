Оккупанты усилили репрессии против украинцев на ВОТ Запорожье
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Запорожской области усиливаются репрессии против гражданского населения. росгвардейцы задержали более 70 человек с проукраинскими взглядами во время "проверок" на массовых мероприятиях.
россияне усиливают репрессии против гражданского населения на временно оккупированных территориях Запорожской области. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
По информации ЦНС, росгвардейцы преследуют жителей ВОТ с проукраинскими взглядами.
Под прикрытием обеспечения "безопасности" на более 180 массовых мероприятиях в Мелитополе, Бердянске и других оккупированных районах, росгвардия использует свои ресурсы для подавления сопротивления. В то же время заявленные "проверки" на наличие взрывоопасных предметов фактически служат для запугивания и поиска активистов, которые оказывают сопротивление оккупационному режиму
Отмечается, что так называемые специальные подразделения СОБР и ОМОН, выполняя роль карательных органов, силой сопроводили более 2,5 тысячи мероприятий, организованных оккупантами. В результате репрессий задержаны более 70 человек, которых подозревают в "преступлениях", которые на самом деле являются поводами для борьбы с проукраински настроенными гражданами.
Напомним
россия планирует увеличить призыв украинцев на срочную службу на оккупированных территориях весной. Призывников заставляют подписывать контракты и отправляют на передовую.