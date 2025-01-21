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Окупанти посилили репресії проти українців на ТОТ Запоріжжя

Окупанти посилили репресії проти українців на ТОТ Запоріжжя

Київ • УНН

 • 104058 перегляди

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області посилюються репресії проти цивільного населення. росгвардійці затримали понад 70 осіб з проукраїнськими поглядами під час "перевірок" на масових заходах.

росіяни посилюють репресії проти цивільного населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

За інформацією ЦНС, росгвардійці переслідують жителів ТОТ з проукраїнськими поглядами.

Під прикриттям забезпечення "безпеки" на понад 180 масових заходах у Мелітополі, Бердянську та інших окупованих районах, росгвардія використовує свої ресурси для придушення спротиву. Водночас заявлені "перевірки" на наявність вибухонебезпечних предметів фактично служать для залякування та пошуку активістів, які чинять опір окупаційному режиму 

- пише ЦНС.

Зазначається, що так звані спеціальні підрозділи СОБР і ОМОН, виконуючи роль каральних органів, силоміць супроводили понад 2,5 тисячі заходів, організованих окупантами. У результаті репресій затримано понад 70 осіб, яких підозрюють у "злочинах", які насправді є приводами для боротьби з проукраїнськи налаштованими громадянами. 

Нагадаємо

росія планує збільшити призов українців на строкову службу на окупованих територіях навесні. Призовників змушують підписувати контракти та відправляють на передову.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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