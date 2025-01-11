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Окупанти готують списки українців для примусової служби в армії рф - ЦНС

Окупанти готують списки українців для примусової служби в армії рф - ЦНС

Київ • УНН

 • 32180 перегляди

росія планує збільшити призов українців на строкову службу на окупованих територіях навесні. Призовників змушують підписувати контракти та відправляють на передову.

росія прагне поповнити свої війська за рахунок українців. Тому окупаційні адміністрації вже почали формувати списки мешканців тимчасово окупованих територій, України, яких планують призвати до лав армії рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

За даними інформаційного ресурсу, кремль весною планує збільшити план з мобілізації українців на строкову службу, попри провалені результати осінньої компанії.

Оптимізм окупантів побудований на розширенні штатів "військкоматів" та паспортизації

- зазначили в ЦНС.

У ЦНС зауважили, що призвані на строкову службу українці піддаються тиску з метою укласти контракт з подальшим відправленням на лінію бойового зіткнення. Наразі призвані восени мешканці тимчасово окупованих територій, в переважній більшості, проходять службу у Криму.

Нагадаємо

Командири 61-ї ОБМП рф катують військовослужбовців, які відмовляються виконувати самогубні накази. Кількох відмовників кинули до ями без їжі та води, після чого відправили на штурм, де вони загинули.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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