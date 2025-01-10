Окупанти на Херсонщині застосовують тортури до військових-відмовників - "АТЕШ"

Командування зс рф на лівому березі Херсонщини катує відмовників, передає УНН із посиланням на "АТЕШ".

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Агент руху "АТЕШ" з числа військовослужбовців 61-ї ОБМП повідомив про різке погіршення ситуації у підрозділі. За його словами, командири офіцерського та сержантського складу стали катувати всіх військовослужбовців, які відмовляються підкорятися самогубним наказам.

"У грудні кілька військовослужбовців, які відмовилися брати участь у погано організованому штурмі одного з островів Дніпра на Херсонщині, було показово кинуто до ями. Вони провели там три дні без води та їжі, а потім їх відправили на черговий штурм, де вони загинули. Їхні тіла так і не були евакуйовані, і тепер вони вважаються зниклими безвісти", - йдеться у повідомленні.

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За даними партизанів, психіка солдатів межі, і командири дедалі частіше використовують фізичне насильство як інструмент тиску.

"Загрози, побиття та "яма" стали буденністю. Якщо раніше такі заходи застосовувалися за серйозні провини, то тепер використовуються по найменшому приводу. Військовослужбовці розуміють: якщо ти став неугодним, то вже довго не протягнеш", - резюмували в "АТЕШ".

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