У Запорізькій області у рядах окупантів почастішали етнічні конфлікти – "АТЕШ"

На окупованих територіях Запорізької області зафіксовані етнічні конфлікти між військовослужбовцями РФ. Головне протистояння відбувається між росіянами та представниками кавказьких народів. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.



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Зазначається, що у 70-му мотострілецькому полку рф фіксуються регулярні випадки словесних образ, заснованих на національній приналежності, а також фізичні розправи.

У полку є безліч антипутінськи налаштованих солдатів, які протидіють своєму командуванню. Ці військовослужбовці організовують диверсії в тилу, пошкоджуючи техніку в місцях дислокації підрозділу