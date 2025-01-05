У Запорізькій області у рядах окупантів почастішали етнічні конфлікти – "АТЕШ"

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Київ • УНН

 • 46683 перегляди

У 70-му мотострілецькому полку рф на окупованих територіях Запорізької області загострилися етнічні конфлікти між росіянами та кавказцями. Антипутінські солдати влаштовують диверсії та пошкоджують техніку.

На окупованих територіях Запорізької області зафіксовані етнічні конфлікти між військовослужбовцями РФ. Головне протистояння відбувається між росіянами та представниками кавказьких народів. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.

Деталі

Зазначається, що у 70-му мотострілецькому полку рф фіксуються регулярні випадки словесних образ, заснованих на національній приналежності, а також фізичні розправи.

У полку є безліч антипутінськи налаштованих солдатів, які протидіють своєму командуванню. Ці військовослужбовці організовують диверсії в тилу, пошкоджуючи техніку в місцях дислокації підрозділу

- повідомляють партизани.

Нагадаємо

Агенти "АТЕШ" провели диверсію на залізниці у Тверській області РФ, що з'єднує два стратегічні арсенали. Це ускладнило постачання ракет "Іскандер", "Точка-У" та інших боєприпасів для російських військ.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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