В Запорожской области в рядах оккупантов участились этнические конфликты - "АТЭШ"
Киев • УНН
В 70-м мотострелковом полку рф на оккупированных территориях Запорожской области обострились этнические конфликты между русскими и кавказцами. Антипутинские солдаты устраивают диверсии и повреждают технику.
На оккупированных территориях Запорожской области зафиксированы этнические конфликты между военнослужащими рф. Главное противостояние происходит между россиянами и представителями кавказских народов. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в 70-м мотострелковом полку рф фиксируются регулярные случаи словесных оскорблений, основанных на национальной принадлежности, а также физические расправы.
В полку есть множество антипутински настроенных солдат, которые противодействуют своему командованию. Эти военнослужащие организовывают диверсии в тылу, повреждая технику в местах дислокации подразделения
Напомним
Агенты "АТЕШ" провели диверсию на железной дороге в Тверской области РФ, соединяющей два стратегических арсенала. Это затруднило поставки ракет "Искандер", "Точка-У" и других боеприпасов для российских войск.