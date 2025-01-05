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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Запорожской области в рядах оккупантов участились этнические конфликты - "АТЭШ"

В Запорожской области в рядах оккупантов участились этнические конфликты - "АТЭШ"

Киев  •  УНН

 • 3492 просмотра

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В 70-м мотострелковом полку рф на оккупированных территориях Запорожской области обострились этнические конфликты между русскими и кавказцами. Антипутинские солдаты устраивают диверсии и повреждают технику.

На оккупированных территориях Запорожской области зафиксированы этнические конфликты между военнослужащими рф. Главное противостояние происходит между россиянами и представителями кавказских народов. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в 70-м мотострелковом полку рф фиксируются регулярные случаи словесных оскорблений, основанных на национальной принадлежности, а также физические расправы.

В полку есть множество антипутински настроенных солдат, которые противодействуют своему командованию. Эти военнослужащие организовывают диверсии в тылу, повреждая технику в местах дислокации подразделения

- сообщают партизаны.

Напомним

Агенты "АТЕШ" провели диверсию на железной дороге в Тверской области РФ, соединяющей два стратегических арсенала. Это затруднило поставки ракет "Искандер", "Точка-У" и других боеприпасов для российских войск.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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