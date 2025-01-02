"АТЕШ" здійснив диверсію на залізниці рф: під загрозою постачання "Іскандерів"

Агент "АТЕШ" провів диверсію на залізниці у Тверській області, ускладнивши постачання боєприпасів для російських військ. Про це повідомляє Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ", передає УНН.

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Ця залізнична ділянка використовується для транспортування вантажів між 23-м та 107-м арсеналами Головного розвідуправління рф, що є стратегічними об'єктами для забезпечення російських військ на передовій.

Зокрема, на 107-му арсеналі ГРАУ в Торопці зберігаються балістичні ракети "Іскандер", ракети "Точка-У", а також снаряди для великокаліберної артилерії, РСЗВ "Град" та "Смерч". 23-й арсенал, розташований на південь від Торопця, містить запаси танкових та артилерійських снарядів, протитанкових ракет і мінометних боєприпасів.

Рух "АТЕШ" продовжує здійснювати удари по стратегічно важливій інфраструктурі окупантів, закликаючи усіх охочих приєднуватися до боротьби.

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