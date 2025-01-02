"АТЕШ" совершил диверсию на железной дороге рф: под угрозой поставки "Искандеров"
Киев • УНН
Агенты "АТЕШ" провели диверсию на железной дороге в тверской области рф, соединяющей два стратегических арсенала. Это усложнило поставки ракет "Искандер", "Точка-У" и других боеприпасов для российских войск.
Агент "АТЕШ" провел диверсию на железной дороге в Тверской области, усложнив поставки боеприпасов для российских войск. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.
Детали
Этот железнодорожный участок используется для транспортировки грузов между 23-м и 107-м арсеналами Главного разведуправления рф, которые являются стратегическими объектами для обеспечения российских войск на передовой.
В частности, на 107-м арсенале ГРАУ в Торопце хранятся баллистические ракеты "Искандер", ракеты "Точка-У", а также снаряды для крупнокалиберной артиллерии, РСЗО "Град" и "Смерч". 23-й арсенал, расположенный к югу от Торопца, содержит запасы танковых и артиллерийских снарядов, противотанковых ракет и минометных боеприпасов.
Движение "АТЕШ" продолжает осуществлять удары по стратегически важной инфраструктуре оккупантов, призывая всех желающих присоединяться к борьбе.
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