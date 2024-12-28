российское командование шантажирует военных: подробности от "АТЕШ"

российское командование на оккупированной части Херсонской области заставляет военных продлевать контракты. В противном случае им не дают отпуска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Детали

Агент движения "АТЕШ" из числа военнослужащих вооруженных сил рф сообщает, что в 61-й отдельной бригаде морской пехоты на солдат оказывают давление и отпуск дают только тем, кто соглашается продлить контракт.

При этом все больше военнослужащих пытается сбежать из зоны боевых действий, расторгнуть контракт или избежать его продления

На такие меры командование идет из-за проблем с набором "добровольцев". В то же время нарастают проблемы с обеспечением, деньги выплачивают с задержками, а в случае гибели на поле боя нет гарантий, что не оставят там и не запишут как "пропавшего без вести".

Мы видим все больше подтверждений того, что российские командиры не считаются с потерями и относятся к своим людям прежде всего как к ресурсу. Поэтому вполне ожидаемо, что люди отказываются продлевать контракты