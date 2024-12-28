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российское командование шантажирует военных: подробности от "АТЕШ"

российское командование шантажирует военных: подробности от "АТЕШ"

Киев  •  УНН

 • 27369 просмотра

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российское командование 61-й бригады морской пехоты предоставляет отпуска только тем, кто соглашается продлить контракт. Из-за проблем с набором "добровольцев" командование давит на военных, несмотря на задержки зарплат.

российское командование на оккупированной части Херсонской области заставляет военных продлевать контракты. В противном случае им не дают отпуска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Детали

Агент движения "АТЕШ" из числа военнослужащих вооруженных сил рф сообщает, что в 61-й отдельной бригаде морской пехоты на солдат оказывают давление и отпуск дают только тем, кто соглашается продлить контракт.

При этом все больше военнослужащих пытается сбежать из зоны боевых действий, расторгнуть контракт или избежать его продления

- сообщили подпольщики.

На такие меры командование идет из-за проблем с набором "добровольцев". В то же время нарастают проблемы с обеспечением, деньги выплачивают с задержками, а в случае гибели на поле боя нет гарантий, что не оставят там и не запишут как "пропавшего без вести".

Мы видим все больше подтверждений того, что российские командиры не считаются с потерями и относятся к своим людям прежде всего как к ресурсу. Поэтому вполне ожидаемо, что люди отказываются продлевать контракты

- добавили в "АТЕШ".

Партизанское движение предлагает морпехам присоединиться к движению, чтобы приблизить завершение войны.

Напомним

Партизанское движение "АТЕШ" провело разведку 743-го подвижного узла связи рф на горе Седана во владивостоке. Собраны данные о личном составе, оборудовании и транспортных средствах объекта.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
khersonХерсон