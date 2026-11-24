Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр обороны США Пит Хегсет до сих пор не одобрил выделение Украине ракет для систем Patriot, передает УНН.

Что касается ракет для систем Patriot, это письмо находится в США. И там, не буду врать, относительно 60… там точно находится один договор на 48 ракет. К сожалению, Хегсет пока это не подписал. Это зависит от него. Мы рассчитываем на эти 50 ракет. Но если там хотят передать 60, то мы только за - сказал Зеленский.

Напомним

"Около 60 ракет-перехватчиков" для Patriot, которые США уже согласились поставить Украине, включая некоторые из европейских арсеналов, все еще ожидают одобрения Пентагона на отправку.