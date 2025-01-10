Оккупанты на Херсонщине применяют пытки к военным-отказникам - "АТЕШ"

Командование вс рф на левом берегу Херсонщины пытает отказников, передает УНН со ссылкой на "АТЕШ".

Детали

Агент движения "АТЕШ" из числа военнослужащих 61-й ОБМП сообщил о резком ухудшении ситуации в подразделении. По его словам, командиры офицерского и сержантского состава стали пытать всех военнослужащих, которые отказываются подчиняться самоубийственным приказам.

"В декабре несколько военнослужащих, которые отказались участвовать в плохо организованном штурме одного из островов Днепра на Херсонщине, были показательно брошены в яму. Они провели там три дня без воды и еды, а затем их отправили на очередной штурм, где они погибли. Их тела так и не были эвакуированы, и теперь они считаются пропавшими без вести", - говорится в сообщении.

"АТЕШ" совершил диверсию на железной дороге рф: под угрозой поставки "Искандеров"

По данным партизан, психика солдат на пределе, и командиры все чаще используют физическое насилие как инструмент давления.

"Угрозы, избиения и "яма" стали обыденностью. Если раньше такие меры применялись за серьезные проступки, то теперь используются по малейшему поводу. Военнослужащие понимают: если ты стал неугодным, то уже долго не протянешь", - резюмировали в „АТЕШ".

В Запорожской области в рядах оккупантов участились этнические конфликты - "АТЭШ"