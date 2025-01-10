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Оккупанты на Херсонщине применяют пытки к военным-отказникам - "АТЕШ"

Оккупанты на Херсонщине применяют пытки к военным-отказникам - "АТЕШ"

Киев  •  УНН

 • 3316 просмотра

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Командиры 61-й ОБМП рф пытают военнослужащих, которые отказываются выполнять самоубийственные приказы. Нескольких отказников бросили в яму без еды и воды, после чего отправили на штурм, где они погибли.

Командование вс рф на левом берегу Херсонщины пытает отказников, передает УНН со ссылкой на "АТЕШ".

Детали

Агент движения "АТЕШ" из числа военнослужащих 61-й ОБМП сообщил о резком ухудшении ситуации в подразделении. По его словам, командиры офицерского и сержантского состава стали пытать всех военнослужащих, которые отказываются подчиняться самоубийственным приказам.

"В декабре несколько военнослужащих, которые отказались участвовать в плохо организованном штурме одного из островов Днепра на Херсонщине, были показательно брошены в яму. Они провели там три дня без воды и еды, а затем их отправили на очередной штурм, где они погибли. Их тела так и не были эвакуированы, и теперь они считаются пропавшими без вести", - говорится в сообщении.

"АТЕШ" совершил диверсию на железной дороге рф: под угрозой поставки "Искандеров"02.01.25, 06:28 • 108307 просмотров

По данным партизан, психика солдат на пределе, и командиры все чаще используют физическое насилие как инструмент давления.

"Угрозы, избиения и "яма" стали обыденностью. Если раньше такие меры применялись за серьезные проступки, то теперь используются по малейшему поводу. Военнослужащие понимают: если ты стал неугодным, то уже долго не протянешь", - резюмировали в „АТЕШ".

В Запорожской области в рядах оккупантов участились этнические конфликты - "АТЭШ"05.01.25, 00:38 • 46008 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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