Оккупанты готовят списки украинцев для принудительной службы в армии рф - ЦНС

россия стремится пополнить свои войска за счет украинцев. Поэтому оккупационные администрации уже начали формировать списки жителей временно оккупированных территорий Украины, которых планируют призвать в ряды армии рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

По данным информационного ресурса, кремль весной планирует увеличить план по мобилизации украинцев на срочную службу, несмотря на проваленные результаты осенней компании.

Оптимизм оккупантов построен на расширении штатов "военкоматов" и паспортизации - отметили в ЦНС.

В ЦНС отметили, что призванные на срочную службу украинцы подвергаются давлению с целью заключить контракт с последующей отправкой на линию боевого соприкосновения. Сейчас призванные осенью жители временно оккупированных территорий, в подавляющем большинстве, проходят службу в Крыму.

Напомним

Командиры 61-й ОБМП рф пытают военнослужащих, которые отказываются выполнять самоубийственные приказы. Нескольких отказников бросили в яму без еды и воды, после чего отправили на штурм, где они погибли.