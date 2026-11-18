Один из самых популярных онлайн-словарей английского языка Cambridge Dictionary выбрал слово 2026 года — им стало прилагательное "human" ("человеческий"), пишет УНН.

Детали

"Слово года 2026 по версии Кембриджского словаря — это "человеческий" (прилагательное), то есть относящийся к людям, в отличие от животных, машин или богов", — указано в блоге Cambridge Dictionary.

Как отмечает The Guardian, в мире, где грань между людьми и машинами размыта как никогда, Кембриджский словарь "выбрал слово года в пользу естественного интеллекта".

Прорывы в области искусственного интеллекта — во главе с появлением ChatGPT три года назад — сделали вопрос о том, что значит быть человеком, еще более острым, но словарь провел четкую линию, выбрав слово 2026 года и определив "человеческий" как "обладающий качествами, недостатками и чувствами, свойственными людям, в отличие от богов, животных или машин".

Достижения в области ИИ породили вопросы о том, могут ли компьютеры обрести сознание, и эволюционный биолог Ричард Докинз ответил на них утвердительно, заявив, что у него "осталось непреодолимое ощущение, что они люди". Скептики, с другой стороны, утверждают, что существует большая разница между тем, как развивается человеческий мозг, и тем, как создается система искусственного интеллекта.

Кембриджский словарь отметил, что значение и употребление слова "человеческий" стали более важными в эпоху чат-ботов. Колин Макинтош, редактор словаря, сказал, что ИИ "меняет то, как мы говорим о человеческом существовании", и что слово года стало использоваться для различения нашей работы и работы передовых компьютерных систем.

"Опасения по поводу того, что люди могут потерять, когда мы передаем свое мышление на аутсорсинг, заставили нас пересмотреть степень, в которой мы полагаемся на ИИ: от ведущих математиков до учителей маленьких детей", — сказал он.

"Недавнее увеличение количества сложных слов, таких как "созданный человеком", подчеркивает, как это слово стало отличать работы или качества людей от ИИ", — отметил он.

Профессор Рейчел Адамс, эксперт по управлению ИИ и правам человека из Кембриджского университета, сказала: "ИИ возвращает нас к вопросам, которые мы задавали тысячелетиями: кто мы, что значит быть человеком? Ответы на эти вопросы никогда не были окончательными или неизменными, но сам факт их постановки — это то, что нас объединяет".

В короткий список вошли и другие слова, связанные с технологиями: "agent" ("агент") — термин, обозначающий систему искусственного интеллекта, которая может работать — иногда тревожно — без человеческого контроля, и "analogues" ("аналоговый"), относящееся к нецифровым видам деятельности. Нетехнологичным претендентом было "wholesome" ("всесторонне полезный", в соцсетях — "душевный") — слово, описывающее нечто, что может улучшить вашу жизнь физически, морально или эмоционально.

Ранее в этом месяце слово "mogging" ("моггинг") — означающее превзойти или затмить кого-либо или что-либо — было названо словом года по версии известного британского словаря английского языка Collins Dictionary.

Среди новых слов, добавленных в Кембриджский словарь, также выделялись слова, связанные с технологиями. "Looksmaxxing" ("луксмаксинг") — это процесс, описывающий стремление сделать себя максимально привлекательным физически, который ассоциируется с онлайн-маносферой, а "aura farming" ("аурафарминг") — еще один термин, часто встречающийся в социальных сетях, означающий "деятельность, направленную на демонстрацию личности, которой люди восхищаются и которую считают привлекательной и интересной".

Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер попал в новости в конце прошлого года, когда некоторые пользователи социальных сетей спросили, "зачем он занимается аурафармингом" в своих видео в TikTok.

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