"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ

Словарь английского языка Cambridge Dictionary назвал словом 2025 года "парасоциальный" ("parasocial"), которое определяется как связь, которую человек ощущает между собой и известным человеком, которого не знает, пишет УНН.

Детали

"Почему "парасоциальный"? На фоне того, как социальные сети усиливают близость, которую поклонники чувствуют со своими любимыми знаменитостями, а также с ростом популярности ИИ-компаньонов, которые могут приобретать различные личности, слово для обозначения этих односторонних отношений - "парасоциальный" - получает свой момент", - объясняют составители на сайте словаря.

Как отмечает BBC, в качестве примера можно привести "парасоциальный" интерес, проявленный фанатами, когда певица Тейлор Свифт и американский футболист Трэвис Келси объявили о своей помолвке.

Термин появился в 1956 году, когда американские социологи наблюдали, как телезрители вступают в "парасоциальные" отношения с экранными персонажами.

Главный редактор Колин Макинтош отметил, что в последнее время он используется для описания "типа отношений между человеком и нечеловеком, например, знаменитостью".

"Изначально это было академическое слово, которое довольно долгое время ограничивалось академической сферой", - добавил он.

"Лишь сравнительно недавно оно вошло в обиход, и это одно из тех слов, на которое повлияли социальные сети", - указал он.

Другие примеры, приведенные словарем, включают альбом Лили Аллен West End Girl, посвященный расставанию, в котором отразился парасоциальный интерес к ее личной жизни, и возникновение парасоциальных отношений с ИИ-ботами, к которым люди относились как к доверенным лицам, друзьям или романтическим партнерам.

Словарь зафиксировал всплеск интереса к этому слову после того, как звезда YouTube IShowSpeed заблокировал навязчивую поклонницу, назвав ее "парасоциальным человеком номер один".

В Кембриджский словарь вошли также новые слова skibidi, delulu и tradwife.

