"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает

Термин "вайб-кодинг" ("vibe coding") был назван словом года по версии словаря английского языка Collins в 2025 году, сообщают составители на сайте словаря, пишет УНН.

Устали ломать голову над синтаксисом? Просто следуйте атмосфере. В этом суть "вайб-кодинга", слова года Collins 2025, термина, отражающего фундаментальную суть наших меняющихся отношений с технологиями - говорится в сообщении.

Термин "вайбкодинг", придуманный пионером в области искусственного интеллекта Андреем Карпати, как отмечается, "предполагает использование искусственного интеллекта, движимого естественным языком, для написания компьютерного кода".

"По сути, это указание машине, чего вы хотите, вместо кропотливого кодирования это самостоятельно. Это программирование, основанное на вибрациях, а не на переменных. Пока технические эксперты спорят, революционно это или безрассудно, этот термин нашел отклик далеко за пределами Кремниевой долины, отражая более широкий культурный сдвиг в сторону использования ИИ во всех аспектах повседневности", - сказано в сообщении.

