11:23 • 1898 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
09:48 • 13966 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:46 • 17618 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
07:19 • 23183 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 22928 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 27332 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 27971 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 32393 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 66441 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 58279 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает

Киев • УНН

 • 1404 просмотра

Словом 2025 года по версии Collins English Dictionary стало "vibe coding". Этот термин, предложенный Андреем Карпатым, описывает использование искусственного интеллекта для написания компьютерного кода с помощью естественного языка.

"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает

Термин "вайб-кодинг" ("vibe coding") был назван словом года по версии словаря английского языка Collins в 2025 году, сообщают составители на сайте словаря, пишет УНН.

Устали ломать голову над синтаксисом? Просто следуйте атмосфере. В этом суть "вайб-кодинга", слова года Collins 2025, термина, отражающего фундаментальную суть наших меняющихся отношений с технологиями

- говорится в сообщении.

Термин "вайбкодинг", придуманный пионером в области искусственного интеллекта Андреем Карпати, как отмечается, "предполагает использование искусственного интеллекта, движимого естественным языком, для написания компьютерного кода".

"По сути, это указание машине, чего вы хотите, вместо кропотливого кодирования это самостоятельно. Это программирование, основанное на вибрациях, а не на переменных. Пока технические эксперты спорят, революционно это или безрассудно, этот термин нашел отклик далеко за пределами Кремниевой долины, отражая более широкий культурный сдвиг в сторону использования ИИ во всех аспектах повседневности", - сказано в сообщении.

Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com27.11.24, 08:25 • 115287 просмотров

Юлия Шрамко

